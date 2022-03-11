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Ｊ１、鹿島が２連勝　神戸は６戦白星なし

2022年3月11日 21時26分 (3月11日 21時46分更新)
　神戸―鹿島　後半、チーム２点目となるゴールを決め喜ぶ鹿島・鈴木（左端）＝ノエスタ

　神戸―鹿島　後半、チーム２点目となるゴールを決め喜ぶ鹿島・鈴木（左端）＝ノエスタ

　明治安田Ｊ１第４節第１日（１１日・ノエビアスタジアム神戸＝１試合）鹿島が２―０で神戸を下して２連勝。３勝１敗で勝ち点を９とした。前半に三竿が頭で先制し、後半にも鈴木が加点した。神戸は開幕から６試合白星がなく、３分け３敗で勝ち点３のまま。

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