TREASURE『THE SECOND STEP : CHAPTER ONE』(輸入盤/2022年2月15日発売)

男性12人組グループ・TREASURE (トレジャー)のアルバム『THE SECOND STEP : CHAPTER ONE』が、週間4.2万枚を売り上げ、3月8日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、先週3/7付の初登場5位から順位を上げ、1位を獲得。これで累積売上は5.6万枚となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: THE SECOND STEP:CHAPTER ONE / TREASURE

2位: ミュージカル『刀剣乱舞』-東京心覚- / 刀剣男士 formation of 心覚

3位: What a Wonderful Dream!! / Liella!

4位: BADモード / 宇多田ヒカル

5位: MORE MORE JUMP! SEKAI ALBUM vol.1 / MORE MORE JUMP!

6位: Bespoke / 槇原敬之

7位: アウトスタンディング / HKT48

8位: LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ~THE STORY OF FEATHER~ starring Kunikida Hanamaru / 国木田花丸(高槻かなこ)from Aqours

9位: heart / 倖田來未

10位: 狂言 / Ado

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング