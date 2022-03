SixTONESの最新シングル「共鳴」が、初週40.0万枚を売り上げ、3月8日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: 共鳴 / SixTONES

2位: 英雄~笑って!ショパン先輩~/ハムカツ黙示録 / BEYOOOOONDS

3位: 誰に愛されても / 山内惠介

4位: 愛してると言ってくれ / BiSH

5位: ミライバルダンス / わーすた

6位: ASAP / 高野洸

7位: Your Name / Little Glee Monster

8位: 恋と愛のその間には / NMB48

9位: やじるし→ / ぽかぽかイオン(なおときよの)

10位: 彩色硝子 / 麻倉もも

