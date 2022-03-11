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北京パラ、アルペン村岡３冠 大回転を２連覇
【北京共同】北京冬季パラリンピック第８日の１１日、アルペンスキー女子の大回転座位で村岡桃佳（２５）＝...
3月11日
故郷に届け、３・１１の走り バイアスロン立位、岩手出身・阿部
【張家口＝高橋淳】東日本大震災から１１年となる１１日、北京冬季パラリンピックに出場している岩手県山田...
鈴木５位、日本勢最高 北京パラ・アルペン大回転座位
北京冬季パラリンピック第７日の１０日、アルペンスキーの男子大回転が行われ、座位で鈴木猛史（ＫＹＢ）が...
ウクライナ選手団が異例の抗議集会 メディア公開、連帯を呼び掛け
【張家口共同】北京冬季パラリンピックに参加しているウクライナ選手団が１０日、河北省張家口の選手村でロ...
3月10日
川除大輝「成長見てもらえた」 スキー距離で男子最年少「金」
【北京共同】北京冬季パラリンピックのノルディックスキー距離男子２０キロクラシカル立位で金メダルを獲得...
開会式で「平和」訴え、魂の叫び ＩＰＣ会長、ロシア除外は正解
【北京共同】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のアンドルー・パーソンズ会長（４５）＝ブラジル＝が１０...