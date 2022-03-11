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アルペンスキー女子大回転座位で村岡が金メダル

2022年3月11日 14時40分 (3月11日 15時24分更新)
　【北京共同】アルペンスキー女子大回転座位で村岡桃佳（トヨタ自動車）が金メダルを獲得した。今大会３個目の「金」で、冬季パラリンピックの日本選手で単独最多となる通算４個目。
【写真特集】村岡桃佳、大回転座位で金メダル

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