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【日本ハム】広島戦、ビッグボス流びっくりスタメン…4番にルーキー水野、3戦連発の万波はベンチスタート

2022年3月11日 13時03分

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試合前、渡辺（右）に打撃を指導する日本ハム・新庄監督

試合前、渡辺（右）に打撃を指導する日本ハム・新庄監督

◇11日　オープン戦　広島―日本ハム（マツダスタジアム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムは3番に3年目の梅林優貴捕手（23）、4番にドラフト3位ルーキーの水野達稀内野手（21）＝JR四国＝を抜てきした。3試合連続本塁打の万波中正外野手（21）はベンチスタートとなった。
　　◇　　◇　　◇
◆スターティングメンバー
【日本ハム】
1番・中・近藤
2番・左・清宮
3番・捕・梅林
4番・遊・水野
5番・右・今川
6番・指・王柏融
7番・一・渡辺
8番・二・松本剛
9番・三・浅間
先発投手・池田
【広島】
1番・中・大盛
2番・二・菊池
3番・左・西川
4番・一・松山
5番・捕・坂倉
6番・遊・小園
7番・右・末包
8番・三・林
9番・投・大瀬良

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