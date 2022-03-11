【日本ハム】広島戦、ビッグボス流びっくりスタメン…4番にルーキー水野、3戦連発の万波はベンチスタート
2022年3月11日 13時03分
◇11日 オープン戦 広島―日本ハム（マツダスタジアム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムは3番に3年目の梅林優貴捕手（23）、4番にドラフト3位ルーキーの水野達稀内野手（21）＝JR四国＝を抜てきした。3試合連続本塁打の万波中正外野手（21）はベンチスタートとなった。
◇ ◇ ◇
◆スターティングメンバー
【日本ハム】
1番・中・近藤
2番・左・清宮
3番・捕・梅林
4番・遊・水野
5番・右・今川
6番・指・王柏融
7番・一・渡辺
8番・二・松本剛
9番・三・浅間
先発投手・池田
2番・左・清宮
3番・捕・梅林
4番・遊・水野
5番・右・今川
6番・指・王柏融
7番・一・渡辺
8番・二・松本剛
9番・三・浅間
先発投手・池田
【広島】
1番・中・大盛
2番・二・菊池
3番・左・西川
4番・一・松山
5番・捕・坂倉
6番・遊・小園
7番・右・末包
8番・三・林
9番・投・大瀬良
2番・二・菊池
3番・左・西川
4番・一・松山
5番・捕・坂倉
6番・遊・小園
7番・右・末包
8番・三・林
9番・投・大瀬良
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