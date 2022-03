2021年8月に公開された映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(新スースク)に登場したキャラクターの1人、ピースメイカーのスピンオフドラマ『ピースメイカー』が、4月15日午前0時よりU-NEXTにて日本初、見放題で独占配信される(毎週1話ずつ配信)。配信に先駆け長尺の予告編が解禁された。

DCコミックス発のスーパーヴィランチームの活躍を描く「スーサイド・スクワッド」シリーズ。新スースクでは、マーベルの人気シリーズ『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』を手がけたジェームズ・ガンが新監督に就任。クセのあるキャラクター設定と「R指定」という過激な内容でリニューアルを果たし、「原作の暴力的でアナーキーな長所が活かされている」などの好評を受けるだけでなく、監督自身がファンだと公言する特撮(怪獣)映画のオマージュが日本でも話題になった。

そんな“新スースク”に登場したピースメイカーは、筋骨隆々な射撃の名手で、アメリカへの強すぎる愛国心ゆえに「治安維持のための殺人」を繰り返す非道徳的な思想を持ち、劇中でもひときわ強烈な印象を残した“過激派ヒーロー”。彼の活躍を描いた本作は、今年1月に米動画サービス「HBOmax」にて配信され、すでに多くのファンを生み出している。

本作では“新スースク”に引き続き、ジェームズ・ガンが製作総指揮・脚本を担当。映画での極秘ミッション「スターフィッシュ計画」で負傷し死亡したと思われていたが、奇跡的に一命をとりとめたピースメイカーのその後に迫る全8話。任務の失敗を受け、自分の行いは正しかったのか自問自答を繰り返していた中、部隊の司令塔であるアマンダ・ウォラーの命令で、蝶型の地球外生命体の侵略を阻止する新任務「バタフライ計画」に駆り出され、アマンダの部下・エミリアとエコノモス、新人エージェントのアデバヨ、リーダーのマーンらとエイリアン駆除にあたることに。

バタフライが脳に寄生し乗っ取られた文化人の暗殺を命じられるピースメイカーだが、寄生者とはいえ罪なき人間を殺すことに迷いを抱く。そこには、「スターフィッシュ計画」での過ち、さらには幼少期の父親との確執などが関係していて…。

映画では見られなかった彼の生い立ちや家族、「平和のためならどんな犠牲も厭わない」無慈悲な殺人兵器として暗躍してきたピースメイカーが、新たな任務にあたり、彼の過去や「真の平和」について向き合うことになる注目のシリーズだ。

■キャスト

ピースメイカー/クリストファー・スミス役:ジョン・シナ

エミリア・ハーコート役:ジェニファー・ホランド

ジョン・エコノモス役:スティーヴ・エイジー

クレムゾン・マーン役:チュクーディ・イウジ

レオタ・アデバヨ役:ダニエル・ブルックス

ビジランテ/エイドリアン・チェイス役:フレディ・ストローマ

Peacemaker and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc.

関連キーワード エンタメ総合