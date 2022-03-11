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大坂なおみが２回戦進出　ＢＮＰパリバ・オープン

2022年3月11日 11時14分 (3月11日 12時07分更新)
　ＢＮＰパリバ・オープン１回戦でスローン・スティーブンスと対戦する大坂なおみ＝１０日、米カリフォルニア州インディアンウェルズ（ＡＰ＝共同）

　ＢＮＰパリバ・オープン１回戦でスローン・スティーブンスと対戦する大坂なおみ＝１０日、米カリフォルニア州インディアンウェルズ（ＡＰ＝共同）

　【インディアンウェルズ（米カリフォルニア州）共同】テニスのＢＮＰパリバ・オープンは１０日、米カリフォルニア州インディアンウェルズで行われ、女子シングルス１回戦で世界ランキング７８位の大坂なおみ（フリー）は同３８位のスローン・スティーブンス（米国）に３―６、６―１、６―２で勝った。
　２回戦は世界２４位のベロニカ・クデルメトワ（ロシア）と対戦する。

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