2021年米国ロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催されたコンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA』のステージに立ったBTS(C)BIGHIT MUSIC

韓国の7人組グループ・BTSが、あす10日から約2年半ぶりとなる韓国での対面コンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』(10・12・13日 韓国・ソウルチャムシル総合運動場メインスタジアム)を開催する。

BTSは昨年11月末~12月はじめにかけ、米ロサンゼルスでコロナパンデミックから初の対面コンサートを行ったが、韓国では2019年10月の『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]』以来、2年半ぶりとなる。

メンバーはライブ動画配信サービスVLIVEを通じて「望んでいたコンサートがもうすぐそこまできており、(ファンに)会えるということだけでも感謝しながらコンサートをしたい。一日も早く会って思い出を作りたい」とメッセージ。「2年以上にわたり、“いつ韓国のファンの皆さんに会えるのか”と数百回考えていたが、その瞬間がいざ来るとなるととても意味深く、感情をどう言葉で表現すればいいかわからないほど胸がいっぱいになる」と付け加えた。

BTSの想いはそのまま、ライブに盛り込まれる。昨年10月に始まった『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』シリーズの一環で、コンサートタイトルであり曲名でもある「Permission to Dance」に込められた真の意味を活かすため、さらにアップグレードしたバージョンを用意しているという。

ロサンゼルス公演のように大型LEDを設置して観客との距離を縮め、今まで行ってきたオンラインコンサートの華麗な美術セットや小物、ARやXRのような高度化した技術よりも「出会い」そのものに集中するという。メンバーと観客がお互いにステージに集中し、完全に楽しむことができるように企画された。

LEDはBTSコンサート史上最大規模となり、ステージ上のBTSが引き立って鮮やかに見えるように作られた。LEDデザインもガラリと変わり、躍動感を生かすために最大のサイズを維持しながらも曲別に差別化した場面を具現化できるよう、上下前後に転換できる可変型「移動式LED」を中央に設置し、さまざまな見どころを提供する。

コンサート総演出を担当するハ・ジョンジェLP(Lead Professional)は「BTSが2年半ぶりにソウルでファンと直接会うコンサートなので、その出会いの瞬間に最大限集中できる公演にしようと思った。この公演では、アーティストがファンと目を合わせながら歌い、ファンに一歩でも近づけることが最も重要だと考えた。超大型LEDもこうした企画意図で誕生した」と説明。

続けて「以前の公演ではアルバム単位の収録曲を中心にセットリストを構成したとしたら、今回の公演は、最初から開かれた状態で始まった。BTSの全曲を候補にあげ、対面公演では一度も見せたことのない曲、BTSがファンの皆さんに見せたい曲、ファンの皆さんが見たい曲などを7人のメンバーと話し合いながらセットリストを完成させた」と明かした。

メンバーはソロ曲よりはメンバー7人がステージ上で一緒にパフォーマンスできる曲を中心に厳選したといい、コロナ禍で中止となったワールドツアーでファンに見せることができなかった4thアルバム『MAP OF THE SOUL : 7』のタイトル曲「ON」、収録曲「Black Swan」を選曲。ハ・ジョンジェLPは「2曲とも大きなスケールのパフォーマンスが際立つ曲で、大規模ダンサーたちと共演するパフォーマンスの準備に心血を注いだ」と説明した。

今回のソウルコンサートでは、新しく準備した曲も含まれている。『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-SEOUL』3daysでは、公演ごとに一部の選曲を変更して届ける。

関連キーワード エンタメ総合