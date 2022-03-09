◇９日 オープン戦 中日―オリックス（ナゴヤ球場）

スターティングメンバーが発表され、中日はオープン戦５試合連続安打中のドラフト２位・ルーキー鵜飼航丞外野手（２２）＝駒大＝が「５番・左翼」で２試合連続、中軸で起用された。根尾昂外野手（２１）はベンチスタート。

先発は岡野祐一郎投手（２７）。２日のソフトバンク戦（ペイペイ）では、３イニングを被安打ゼロで１失点。好投を続け、先発ローテーション争いに食らい付きたい。

【オリックス】

１番・左・福田

２番・中・渡部

３番・二・太田

４番・指・杉本

５番・右・来田

６番・遊・野口

７番・捕・伏見

８番・三・佐野如

９番・一・大下

投手・東

【中日】

１番・右・岡林

２番・中・大島

３番・二・高橋周

４番・一・ビシエド

５番・左・鵜飼

６番・捕・木下

７番・三・石川昂

８番・遊・京田

９番・指・山下

投手・岡野