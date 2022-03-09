【中日スタメン】ルーキー鵜飼航丞を2試合連続中軸で起用 根尾昂はベンチスタート
2022年3月9日 12時34分
◇９日 オープン戦 中日―オリックス（ナゴヤ球場）
スターティングメンバーが発表され、中日はオープン戦５試合連続安打中のドラフト２位・ルーキー鵜飼航丞外野手（２２）＝駒大＝が「５番・左翼」で２試合連続、中軸で起用された。根尾昂外野手（２１）はベンチスタート。
先発は岡野祐一郎投手（２７）。２日のソフトバンク戦（ペイペイ）では、３イニングを被安打ゼロで１失点。好投を続け、先発ローテーション争いに食らい付きたい。
【オリックス】
１番・左・福田
２番・中・渡部
３番・二・太田
４番・指・杉本
５番・右・来田
６番・遊・野口
７番・捕・伏見
８番・三・佐野如
９番・一・大下
投手・東
１番・左・福田
２番・中・渡部
３番・二・太田
４番・指・杉本
５番・右・来田
６番・遊・野口
７番・捕・伏見
８番・三・佐野如
９番・一・大下
投手・東
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・二・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・左・鵜飼
６番・捕・木下
７番・三・石川昂
８番・遊・京田
９番・指・山下
投手・岡野
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・二・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・左・鵜飼
６番・捕・木下
７番・三・石川昂
８番・遊・京田
９番・指・山下
投手・岡野
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