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【中日スタメン】ルーキー鵜飼航丞を2試合連続中軸で起用 根尾昂はベンチスタート

2022年3月9日 12時34分

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「５番・左翼」でスタメンの鵜飼

「５番・左翼」でスタメンの鵜飼

◇９日　オープン戦　中日―オリックス（ナゴヤ球場）
　スターティングメンバーが発表され、中日はオープン戦５試合連続安打中のドラフト２位・ルーキー鵜飼航丞外野手（２２）＝駒大＝が「５番・左翼」で２試合連続、中軸で起用された。根尾昂外野手（２１）はベンチスタート。
　先発は岡野祐一郎投手（２７）。２日のソフトバンク戦（ペイペイ）では、３イニングを被安打ゼロで１失点。好投を続け、先発ローテーション争いに食らい付きたい。
【オリックス】
１番・左・福田
２番・中・渡部
３番・二・太田
４番・指・杉本
５番・右・来田
６番・遊・野口
７番・捕・伏見
８番・三・佐野如
９番・一・大下
投手・東
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・二・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・左・鵜飼
６番・捕・木下
７番・三・石川昂
８番・遊・京田
９番・指・山下
投手・岡野

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