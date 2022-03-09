ジャニーズWEST、メンバー同士の暴露トーク 後輩・Aぇ！groupが“スゴ過ぎ伝説”激白
2022年3月9日 11時21分 (3月9日 13時06分更新)
人気グループ・ジャニーズWESTが、9日発売の『週刊ザテレビジョン』（KADOKAWA刊）の表紙・中面グラビアに登場する。新アルバム『Mixed Juice』をリリースする同グループが、3組に分かれてわちゃわちゃミックストーク。くじ引きによるトークテーマを基にメンバーの気になる癖など思いもよらない暴露トークが展開する。また、関西ジャニーズの後輩グループ・Aぇ！groupがジャニーズWESTの“スゴ過ぎ伝説”エピソードを激白する。
さらに、3月14日のホワイトデーに合わせた2大“白シャツ”SPグラビアを掲載。まずは、2週連続登場となるSixTONESが「魅惑の6人」と題し、逆光セットの中セクシーなシャツ姿を披露。続いて、白シャツをまとった美 少年は美しすぎるボディーパーツを超接写し、メンバーの推しパーツも発表する。
Snow Manの連載『Snow らいふ』ではラウール×阿部亮平の“卒業”トークを掲載。また、ジャニーズ Jr.大型企画『全ペア対談』の第2弾として、Aぇ！groupが登場。終盤を迎える注目の冬ドラマの『DCU』『ミステリと言う勿れ』『鹿楓堂よついろ日和』のクライマックス予想特集も掲載。春ドラマ主役メッセージには広瀬アリスとSixTONES・松村北斗らが登場する。
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