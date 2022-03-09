９日午前９時４０分ごろ、愛知県豊橋市石巻本町の畑から出火、約２００平方メートルを焼いた。豊橋市消防本部によると、消そうとした７０代の女性が死亡した。

近所の男性が「枯れ草火災で人が巻き込まれた」と１１９番した。現場では、たき火が行われていたという。現場は豊川市境と近い、豊橋市北部の民家や農地が混在した地域。