4月にデビュー40周年を迎える早見優のアニバーサリーアイテム第1弾として、全盛期のライブ2本を完全収録した映像をDVDとCDで初復刻した『LIVE 1984~1985』が4月20日にリリースされることが決定した。当時のコンサートパンフレット2冊も復刻される。

1985年に発売されたライブ作品『"HAPPY SIGN" Live! 1984』『Exciting You '85 STAND UP』は当時、レーザーディスクやカセットテープで発売。初々しくエネルギッシュな早見のライブ映像が初DVD化される。

早見は「デビュー40周年を記念して過去のコンサート映像がDVDとして発売になります。これはエキサイティングなこと! とても忙しい時期のときのコンサートでしたが、演出家の方とテーマや楽曲を決めて、衣装もそのために何着も作っていただいたのを鮮明に覚えています。私は今も昔もライブが大好き! ファンの方との距離が近づくから。同じ空間にいることの幸せ感がこの世にないフィーリングです!」とのコメントを寄せた。

本作は2DVD+4CD+復刻版コンサートパンフレット2冊がセットで1万6500円(税込)。音源はデジタル配信も行われる。

また、2004年3月に発売された、早見が母親視点で初プロデュースした親子で楽しく聴いて遊べる「Let’s Sing Together」を4月20日に配信スタート。ジャケット写真は、発売当時2歳半だった長女・ありささんとの親子ツーショットとなっている。

デビュー40周年を記念し、9月にはベストアルバムおよび新曲アルバムの発売も予定されている。

■早見優『LIVE 1984~1985』

▼DISC1(DVD)『“HAPPY SIGN” LIVE! 1984』

01. FAR FROM OVER

02. い・き・な・りロックンローラー

03. 真夏のJealousy

04. FINDING OUT THE HARD WAY

05. BOBBY’S GIRL

06.CARNAVAL

07. 夏色のナンシー

08. ラッキィ・リップス

09. Love Light

10. I LOVE ROCK’N ROLL

11. Wonder らぶfor ゆー

12. St. Amien

13. ビューティフル・ライバル

14. 誘惑光線・クラッ!

15. 里見八犬伝

▼DISC2(CD)『“HAPPY SIGN” LIVE! 1984 -1』

01. 抱いてマイ・ラブ

02. い・き・な・りロックンローラー

03. MC

04. 誘惑光線・クラッ!

05. BLUE GIRL

06. メドレー

BOBBY’S GIRL〜BREAK MY STRIDE〜CARNAVAL

07. 急いで!初恋

08. MC

09. Still Remember You

10. 真夏のJealousy

11. FINDING OUT THE HARD WAY

12. Wonder らぶfor ゆー

▼DISC3(CD) “HAPPY SIGN” LIVE! 1984 -2

01. メドレー

FAR FROM OVER〜Prism Train〜I LOVE ROCK’N ROLL

〜FAR FROM OVER

02. St. Amien

03. 里見八犬伝

04. MC

05. 夏色のナンシー

06. 渚のライオン

07. ラッキィ・リップス

08. MC

09. Love Light

10. ビューティフル・ライバル

11. MC

12. 誘惑光線・クラッ!

13. DAYBREAK

▼DISC4(DVD)『EXCITING YOU ’85 STAND UP』

01. あの頃にもう一度

02. ONE MAN SHOW

03. 麗彩(レーザー)Night

04.Tonight

05. REMEMBER?

06. KNOCK KNOCK KNOCK

07. PRESENTATION

08. RUN TO YOU

09. OVERNIGHT SUCCESS

10. Greyhound Boogie

11. 誘惑光線・クラッ!

12. ラッキィ・リップス

13. 夏色のナンシー

14. STAND UP

15. DAYBREAK

▼DISC5(CD)『EXCITING YOU ’85 STAND UP -1』

01. ONE MAN SHOW

02. MC

03. 麗彩(レーザー)Night

04. Tonight

05. REMEMBER?

06. KNOCK KNOCK KNOCK

07. MC

08. PRESENTATION

09. MC

10. NO MORE LONELY NIGHT

11. Wake me up before you go-go

12. RUN TO YOU

13. OVERNIGHT SUCCESS

14. Greyhound Boogie

▼DISC6(CD)『EXCITING YOU ’85 STAND UP -2』

01. 夏色のナンシー

02. MC

03. メドレー

誘惑光線・クラッ! 〜ラッキィ・リップス〜あの頃にもう一度

〜抱いてマイ・ラブ〜ビューティフル・ライバル

04. MC

05. STAND UP

06. DAYBREAK

07. MC

08. STAND UP(アンコール)

09. ONE MAN SHOW(アンコール)

関連キーワード 音楽