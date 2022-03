柚希礼音、ソニン(38)、愛希れいか(30)ら大手芸能事務所「アミューズ」に所属する女優ら総勢11人が8日、東京都内で「AMUSE PRESENTS SUPER HANDSOME W LIVE “HANDSOME” is not just for men.」(ハンサム W LIVE)に出演した。

国際女性デーにあたるこの日に開催。アミューズは2005年から若手男性俳優によるファン感謝祭の通称「ハンサムライブ」を開催してきたが、「ハンサム」の概念は男性だけにあらずとのコンセプトの下、女性によるイベントを実施した。

今回のライブは、ガールクラッシュ(強くて格好いい女性)な楽曲、女性をエンパワーメントするようなガールズパワーを感じる楽曲がちりばめられた構成となった。ガールズグループ「BLACKPINK」の人気ナンバーに、愛希らがセクシーなダンスで会場を魅了するなどし、全25曲を披露した。