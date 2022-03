Snow Man主演『滝沢 歌舞伎 ZERO 2022』ポスタービジュアル

人気グループ・Snow Manが主演し、4月6日から5月16日まで東京・新橋演舞場で行われる『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』の撮り下ろしビジュアルが公開された。モノクロカラーでドアップになった9人の力強い眼差しが印象的な一枚に仕上がった。

今作は2006年に『滝沢演舞城』として誕生し、2019年にSnow Manに受け継がれた『滝沢歌舞伎 ZERO』。2020年には映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として公開され、興行収入20億円を超える大ヒットを記録した。昨年上演の『滝沢歌舞伎 ZERO 2021』ではデビュー後初となる公演で、縦横無尽に舞台を駆け回った。

そして今年も作品のホームグラウンドである新橋演舞場に帰還。Snow Manに加えIMPACTors(ジャニーズJr.)が参加。演出は滝沢秀明が手掛ける。

