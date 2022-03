『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』本格カウントダウンに突入(C)BIGHIT MUSIC

韓国の7人組グループ・BTSが10日と12~13日に韓国・ソウルチャムシル(蚕室)総合運動場メインスタジアムで開催する『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』を控え、本格カウントダウンに突入した。

BTSは3日、公式SNSを通じて写真と共にコンサートに向けた1週間のカウントダウンを開始した。最初のテープを切ったJ-HOPEに続き、JUNG KOOKとSUGA、JIMINが練習室で撮った写真をアップし、「みんな一緒なら許可は要らない」という「Permission to Dance」の歌詞も付け加え、コンサートに対する期待感を高めた。

『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』は、2019年10月の『BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF [THE FINAL]』以来、約2年半ぶりにソウルで行われる対面コンサートで、いつにも増して熱気が高い。

BTSはコロナの状況で対面コンサートが不可能な時期にもマルチライブストリーミング、ARやXRなど、新しい技術を取り入れたさまざまな方式のオンラインコンサートでファンのためのステージを披露してきたが、何よりも韓国での対面コンサートを心から願っていただけに、今回の公演のために万全の準備を整えている。

BTSは久しぶりにソウルでファンと直接会う公演という点に焦点を合わせ、韓国で対面公演で披露できなかった曲をはじめ、7人のメンバー全員による曲を厳選し、セットリストを組む予定だ。BTSは今回のコンサートでも選曲はもちろん、ステージ構成と演出にも積極的にアイデアを出し、「できる限りのことを見せたい」と抱負を語った。

『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』はコロナパンデミック以来、韓国で開かれる最大規模のコンサートで、BTSは大型LEDを活用した象徴的な舞台装置と華やかなパフォーマンスをより際立たせる舞台セットを用意し、観客に一味違った見どころを提供する準備を終えた。

舞台演出も2年半ぶりの対面公演を観客に最も効果的に伝えることに焦点が当てられた。エネルギッシュなステージ上のメンバーの姿を、観客が高画質で見られるように、BTSコンサート史上最大のLEDが設置される。

BTSはコンサート現場の熱気をよりリアルに伝えるため、映画館で公演を観覧できる「ライブビューイング」やオンラインストリーミングなども行う。

会場を直接訪れることができない全世界のファンのために、初日(10日)と最終日(13日)公演はグローバルファンコミュニティプラットフォーム『Weverse』でオンラインライブストリーミングが同時進行され、12日の公演はライブビューイングを通じて全世界に生中継される予定だ。観客は韓国を含む全世界60カ国・地域の映画館でBTSのコンサートをリアルに楽しむことができる。BTSはこれに先立ち、公式YouTubeチャンネルでライブビューイングについて「BTSとARMYが会う瞬間をより大きく、皆で見ることができる方法がある。公演の熱気で映画館が熱くなるように一生懸命に楽しみたい」とファンの期待を高めた。

