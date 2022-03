女性版『ハンサムライブ』への思いを語った(左から)三吉彩花、柚希礼音 (C)ORICON NewS inc.

国際女性デーにあたる8日、東京・渋谷Bunkamuraオーチャードホールにて、アミューズに所属する女優たちが出演するライブ『AMUSE PRESENTS SUPER HANDSOME W LIVE “HANDSOME”is not just for men.』(以下『ハンサムW LIVE』)が開催される。

2005年に始まった、若手男性俳優によるファン感謝祭、通称「ハンサムライブ」を開催してきたアミューズが「“ハンサム”の概念は男性だけにあらず」のコンセプトのもと、女性のエンパワーメントを掲げ実施する初の試み。“ウーマン・エンパワーメント”をライブの大きなテーマに据え、数々のミュージカルの名曲や、ここでしか見ることのできない熱いコラボレーションも披露する。構成・演出は、アミューズ所属の演出家で、ミュージカルやショーの演出でも高い評価を得ている小林香氏が担当する。

今回のライブは、ガールクラッシュ(強くてカッコいい女性)な楽曲、女性をエンパワーメントするようなガールズパワーを感じる楽曲がちりばめられた構成に。柚希礼音、ソニン、愛希れいかといったミュージカルスター、近年ミュージカルでも頭角を表してきている清水くるみや石田ニコルなど、アミューズの女優たちが数々の名曲をソロだけでなく、さまざまな組み合わせで歌い踊る。中でも、柚希、ソニン、愛希による「Dreamgirls」は、このライブでしか見られない、まさに夢の組み合わせとなる。

さらに、アミューズならではのコラボパフォーマンスも盛りだくさん。これまでアミューズのフェスなどでも、さまざまなメンバーがカバーに挑戦してきたPerfumeの楽曲を、今回は村川絵梨・恒松祐里・堀田真由の限定ユニットで披露。ガールズグループ・BLACKPINKの人気ナンバーには、愛希・清水くるみ・石田・三吉彩花の4人が挑戦する。そのほかも映画『バーレスク』の楽曲で女優たちが妖艶に踊るナンバーや、柚希・愛希・三吉・石田の4人が黒タキシードでカッコよく踊るナンバーなど、まさにここでしか見られない1日限りのコラボレーションになる。

本番を直前に控えたタイミングで、柚希と三吉がインタビューに応じた。

――今回のテーマについて?

【柚希礼音】香さん(小林香氏)が話してくださった中で印象的だったのは「男性のハンサムライブは女性のお客様がキャーって騒いでくださって、温かく観てくださる感じがあるけど、女性のハンサムライブはそうはいかないと思うよ」ということでした。やはり、ちゃんとしたクオリティーもお見せしないといけない。(曲中に)「Wでハンサム、Wでセクシー」という箇所があるのですが、とてもいいなと思っています。

【三吉彩花】本当にうれしいです。待ちに待ったという感じです! 男性版のハンサムライブをほぼ毎回見させてもらっていて、楽しい気持ちであったり、ワクワクする、よかったなという気持ちで帰られる感じがしていて。「なんで女性はないんですか?」と事務所の方にけっこう言ってきていました(笑)。確かに、女性だけで見せるとなると、どこを強みに見せていくのか、難しいのかなという気持ちはあります。また、国際女性デーに開催するというのは、すごく意味のあることだと思います。いろんなことを発信していくチャンスでもあるので。

――今回、初共演となるお2人ですが、互いのハンサムな部分はどこでしょう?

【柚希】三吉ちゃん、本番衣裳は露出があるけど、けいこ場からけっこう出していくなっていう(笑)。それが潔く、またかっこよく、惚れ惚れ見ています。かっこよくて、スタイルを生かしているものですので。普段から体を引き締めているんだなと感じますね。

【三吉】ありがとうございます(笑)。ご存知だと思いますけど、柚希さんは本当にすべてハンサムで。私と石田ニコルちゃんが端っこで待機して、柚希さんの動きを見ている時に「今の何?」「めっちゃかっこいい!」とか、主に2人でうるさくやっています(笑)。

――衣装について

【柚希】(三吉に)なんかすごいらしいじゃん? お腹とか…

【三吉】私、裸?っていう(笑)。(肌が)出てない衣装が少なくて。脚、お腹、デコルテのどこかが出ているような。もちろん、作品に合わせたものなので、単に私が出したがりみたいにならなかったらいいなと(笑)。本当にかっこいいですよ。オープニングブロックと、最後のエンディングでは全然違います。

――国際女性デーに開催するということで、お2人が考える理想の女性像をお聞かせください。

【柚希】ちゃんと自分を愛せて、自分を信じて認めている女性がステキだなと。その時、いっぱいここがダメだなとかはあるけれど、それも含めて、今はこれだっていう、今を生きたいなと。

【三吉】自分の意見がしっかりあって、芯を持っている女性は、かっこいいなと思って見てしまうので、そういう自分自身が自立している、いきいきとしている女性が理想ですね。

――今回はライブ配信も行われます。

【柚希】このご時世なのでどうしても会場に来られない方々もいっぱいいらっしゃって、海外の方々も見たいけど来られないというお声をいただいたので、配信もあってよかったです。配信であれば、よりリラックスして見ていただけるかもしれないですね。声も出せますが、そんなにキャーって言うシーンがあるかはわからないけど…。

【三吉】ありますよー(笑)。柚希さんのシーンなんて、毎回「キャー!」ですよ(笑)。

【柚希】「キャー!」っていう声援はすごく私たちにパワーをくださるので(今の状況が落ち着いて)「キャー!」っていつかまた言ってもらえるようになったらいいですね。以前の自分のライブ音源で今回稽古する機会があって、自分が登場して客席に振り向いたら、お客様の「キャー!」という声援が入っていて!

それを改めて聞いたら、上がりました! これがほしいみたいな。みなさまも心で思ってくださっているということなので、この状況を乗り越えるまで頑張りたいですね。

【三吉】1日限りのスペシャルなライブになるので、配信もしていただいて、ありがとうございますっていう感じです。国際女性デーにライブをやることが、私たちにとってはとても意味のあることで、ライブの内容を楽しんでもらいたいのはもちろんなのですが、この日は国際女性デーなんだって、毎年何か考えてもらえるように、覚えて帰ってもらえたらうれしいなと思っていたので、どこにいても、配信でもパワーと発信力を感じていただけたらなと。

――ライブの意気込み

【柚希】みんながいろんな意味で、女性としていきいきとあしたからも生きていけるパワーになればうれしいですね。

【三吉】私のインスタグラムに「男性は参加できないんですか?」と来ていたのですが、もちろん、男性の方も楽しんでいただける内容になっています。密度の濃いけいこ期間を過ごしていて、本番に向けてのギアが入っています。

【柚希】本当に恐ろしい、あと数日で本番だなんて(笑)。

■『AMUSE PRESENTS SUPER HANDSOME W LIVE“ HANDSOME ” is not just for men.』

配信日時:2022年3月8日 後6時配信スタート(チャンネルオープン:午後5時30分)

※アーカイブ配信なし

出演者:柚希礼音、ソニン、愛希れいか、村川絵梨、清水くるみ、石田ニコル、三吉彩花、恒松祐里、堀田真由、島ゆいか、礒部花凜

視聴チケット:3500円(※別途、手数料)

オンラインチケット購入:PIA LIVE STREAM

チケット販売期間:3月5日 午前10:00~8日 午後7:00(開演1時間後まで)

※巻き戻し機能はなし。開演後購入した場合は、その時点からの視聴となる。

