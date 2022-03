魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)の日本オリジナルのポスタービジュアルが解禁となった。魔法ワールドファンなら誰もが知る、ホグワーツ魔法魔術学校が背後にそびえ立ち、ニュート&ダンブルドア先生と共に戦うデコボコチームの面々が勢ぞろいしている。

主人公のシャイでおっちょこちょいな魔法動物学者のニュート(エディ・レッドメイン)。その肩にはキラキラしたものが大好きなニフラーのテディとニュートの相棒のボウトラックルのピケットの姿が。おなじみの魔法動物たち以外にも、今回は魔法のトランクからどんな魔法動物が飛び出すのか目が離せない。

ニュートと並ぶのは、本作のキーパーソンとなる“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドア先生(ジュード・ロウ)。一度は同じ志を持ち「互いに戦わない」と血の誓いを交わした“史上最悪の黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)に挑むため、ニュートとダンブルドア先生が寄せ集めのデコボコチームと共に立ち上がる。

人間(マグル)でありながらもダンブルドアに杖を与えられた“陽気なマグル”ジェイコブ(ダン・フォグラー)。魔法使いが人間を支配するべきというグリンデルバルドの思想に傾倒していってしまった恋人のクイニー(アリソン・スドル)を連れ戻すことは出来るのか!?

さらに、“魔法動物を愛するニュートの助手” バンティ(ヴィクトリア・イェーツ)、これまで陰ながらニュートたちに協力していた、アメリカのイルヴァーモーニー魔法魔術学校の“呪文学の教師”ユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)、ニュートの兄で“超エリート魔法使い”テセウス(カラム・ターナー)。さらに、リタ・レストレンジの異父兄である“名門魔法族の末裔”ユスフ(ウィリアム・ナディラム)と、ダンブルドアの弟アバーフォース(リチャード・コイル)の姿も。

そして、ダンブルドア一族のピンチの時に現れるといわれ、ハリー・ポッターを助けたこともある不死鳥が、ホグワーツ城に向かって、大きく翼を広げ羽ばたいているように見えるが、これはホグワーツ城でただならぬ事態が起こっているということなのか!? ホグワーツで一体何が起こっているのか? 史上最悪の黒い魔法使いグリンデルバルドに挑むため立ち上がった、デコボコチームの頼もしい姿が、新たに始まる壮大な冒険を予見させる日本オリジナルのポスタービジュアルとなっている。

