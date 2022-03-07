東海４県（愛知、岐阜、三重、静岡）９６市の２０２２年度当初予算案で、福祉や教育など行政全般に充てられる一般会計の予算額が３６市（３７．５％）で過去最大となった。新型コロナウイルス禍の対策費が膨らんでいた上に、法人税収の回復を見込み積極的な予算を組む市が増えた。

自動車関連を中心に企業の業績が上向く中、トヨタ自動車系企業が多い愛知県刈谷市は法人市民税を２１年度比で２．８倍、ホンダの工場や関連会社が集まる三重県鈴鹿市は３５％増を見込み、いずれも一般会計が過去最大。コロナ禍に伴う固定資産税の軽減措置が２２年度はなくなることも税収増を後押しする。歳出ではコロナ対策の交付金などを活用し、企業・家計の経済対策や医療・保健体制を強化する事例が目立った。

県別では愛知が半数超の２０市、静岡が４割超の１０市で過去最大と製造業が盛んな地域で拡大が目立つ。岐阜、三重はそれぞれ４市と２市が過去最大だった。

一方、ウクライナ危機や原材料不足などで、法人税収を左右する企業業績の先行きには不透明さもある。一橋大の佐藤主光教授（地方財政）は「高齢化で社会保障関連の歳出が構造的に増える中、増減がある法人税収や財政が厳...

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