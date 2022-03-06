「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」2日目の様子（C）Cygames, Inc.

6日に開催された人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」（2日目）のオフィシャル写真とセットリストが公開された。

スペシャルウィーク、キタサンブラック、ゴールドシップなど、実在した名馬が美少女化した姿で登場している『ウマ娘』は、テレビアニメ第1期が2018年4月～6月、第2期が2021年1月～3月に放送され、週刊ヤングジャンプで漫画も連載中。ゲームはSnow Manの佐久間大介など多くの有名人がプレイしており、テレビ番組などでも特集され“社会現象化”と紹介されている。

■セットリスト

M-01.We are DREAMERS!!

ウマ娘

M-02.winning the soul

Machico（トウカイテイオー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）

M-03.GIRLS' LEGEND U

松井恵理子（フジキセキ役）、鬼頭明里（セイウンスカイ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

M-04.BLOW my GALE

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）

M-05.UNLIMITED IMPACT

Lynn（マルゼンスキー役）、松井恵理子（フジキセキ役）、高柳知葉（オグリキャップ役）

M-06.Never Looking Back

上田瞳（ゴールドシップ役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）

M-07.禁断Burning Heart

Lynn（マルゼンスキー役）

M-08.CATCH THE VICTORY!

大橋彩香（ウオッカ役）

M-09.Rising Girl

木村千咲（ダイワスカーレット役）

M-10.本能スピード

高柳知葉（オグリキャップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）

M-11.Make debut!

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

M-12.グロウアップ・シャイン！

松井恵理子（フジキセキ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）

M-13.NEXT FRONTIER

高柳知葉（オグリキャップ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）

M-14.Ambitious World

立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）

M-15.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

松井恵理子（フジキセキ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

M-16.ユメヲカケル！

Lynn（マルゼンスキー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）

＜スペシャルコンテンツ＞逃げ切りシスターズのウマドルライブ直前ミーティング

高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

M-17.逃げ切りっ！Fallin' Love

高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

M-18.ぴょいっと♪はれるや！

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、鬼頭明里（セイウンスカイ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）

M-19.transforming

高野麻里佳（サイレンススズカ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）

M-20.木漏れ日のエール

Machico（トウカイテイオー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）

M-21.Find My Only Way

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Machico（トウカイテイオー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）

M-22.大好きのタカラバコ

ウマ娘

＜ENCORE＞

M-23.走れウマ娘

ウマ娘

M-24.うまぴょい伝説

ウマ娘

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