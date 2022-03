「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」2日目の様子(C)Cygames, Inc.

6日に開催された人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」(2日目)のオフィシャル写真とセットリストが公開された。

スペシャルウィーク、キタサンブラック、ゴールドシップなど、実在した名馬が美少女化した姿で登場している『ウマ娘』は、テレビアニメ第1期が2018年4月~6月、第2期が2021年1月~3月に放送され、週刊ヤングジャンプで漫画も連載中。ゲームはSnow Manの佐久間大介など多くの有名人がプレイしており、テレビ番組などでも特集され“社会現象化”と紹介されている。

■セットリスト

M-01.We are DREAMERS!!

ウマ娘

M-02.winning the soul

Machico(トウカイテイオー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)

M-03.GIRLS' LEGEND U

松井恵理子(フジキセキ役)、鬼頭明里(セイウンスカイ役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-04.BLOW my GALE

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Lynn(マルゼンスキー役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)

M-05.UNLIMITED IMPACT

Lynn(マルゼンスキー役)、松井恵理子(フジキセキ役)、高柳知葉(オグリキャップ役)

M-06.Never Looking Back

上田瞳(ゴールドシップ役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)

M-07.禁断Burning Heart

Lynn(マルゼンスキー役)

M-08.CATCH THE VICTORY!

大橋彩香(ウオッカ役)

M-09.Rising Girl

木村千咲(ダイワスカーレット役)

M-10.本能スピード

高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-11.Make debut!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高野麻里佳(サイレンススズカ役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-12.グロウアップ・シャイン!

松井恵理子(フジキセキ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)

M-13.NEXT FRONTIER

高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)

M-14.Ambitious World

立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-15.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

松井恵理子(フジキセキ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-16.ユメヲカケル!

Lynn(マルゼンスキー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

<スペシャルコンテンツ>逃げ切りシスターズのウマドルライブ直前ミーティング

高野麻里佳(サイレンススズカ役)、Lynn(マルゼンスキー役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-17.逃げ切りっ!Fallin' Love

高野麻里佳(サイレンススズカ役)、Lynn(マルゼンスキー役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-18.ぴょいっと♪はれるや!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鬼頭明里(セイウンスカイ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-19.transforming

高野麻里佳(サイレンススズカ役)、大和田仁美(スマートファルコン役)

M-20.木漏れ日のエール

Machico(トウカイテイオー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-21.Find My Only Way

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高野麻里佳(サイレンススズカ役)、Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)

M-22.大好きのタカラバコ

ウマ娘

<ENCORE>

M-23.走れウマ娘

ウマ娘

M-24.うまぴょい伝説

ウマ娘

