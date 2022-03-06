『ウマ娘』4th EVENT【2日目】のライブ写真＆セットリスト公開 逃げ切りシスターズのウマドル会議も
2022年3月6日 21時00分 (3月6日 21時05分更新)
6日に開催された人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」（2日目）のオフィシャル写真とセットリストが公開された。
スペシャルウィーク、キタサンブラック、ゴールドシップなど、実在した名馬が美少女化した姿で登場している『ウマ娘』は、テレビアニメ第1期が2018年4月～6月、第2期が2021年1月～3月に放送され、週刊ヤングジャンプで漫画も連載中。ゲームはSnow Manの佐久間大介など多くの有名人がプレイしており、テレビ番組などでも特集され“社会現象化”と紹介されている。
■セットリスト
M-01.We are DREAMERS!!
ウマ娘
M-02.winning the soul
Machico（トウカイテイオー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）
M-03.GIRLS' LEGEND U
松井恵理子（フジキセキ役）、鬼頭明里（セイウンスカイ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-04.BLOW my GALE
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）
M-05.UNLIMITED IMPACT
Lynn（マルゼンスキー役）、松井恵理子（フジキセキ役）、高柳知葉（オグリキャップ役）
M-06.Never Looking Back
上田瞳（ゴールドシップ役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）
M-07.禁断Burning Heart
Lynn（マルゼンスキー役）
M-08.CATCH THE VICTORY!
大橋彩香（ウオッカ役）
M-09.Rising Girl
木村千咲（ダイワスカーレット役）
M-10.本能スピード
高柳知葉（オグリキャップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-11.Make debut!
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-12.グロウアップ・シャイン！
松井恵理子（フジキセキ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）
M-13.NEXT FRONTIER
高柳知葉（オグリキャップ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）
M-14.Ambitious World
立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-15.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-
松井恵理子（フジキセキ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-16.ユメヲカケル！
Lynn（マルゼンスキー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
＜スペシャルコンテンツ＞逃げ切りシスターズのウマドルライブ直前ミーティング
高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-17.逃げ切りっ！Fallin' Love
高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-18.ぴょいっと♪はれるや！
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、鬼頭明里（セイウンスカイ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-19.transforming
高野麻里佳（サイレンススズカ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）
M-20.木漏れ日のエール
Machico（トウカイテイオー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-21.Find My Only Way
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Machico（トウカイテイオー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）
M-22.大好きのタカラバコ
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23.走れウマ娘
ウマ娘
M-24.うまぴょい伝説
ウマ娘
M-01.We are DREAMERS!!
ウマ娘
M-02.winning the soul
Machico（トウカイテイオー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）
M-03.GIRLS' LEGEND U
松井恵理子（フジキセキ役）、鬼頭明里（セイウンスカイ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-04.BLOW my GALE
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）
M-05.UNLIMITED IMPACT
Lynn（マルゼンスキー役）、松井恵理子（フジキセキ役）、高柳知葉（オグリキャップ役）
M-06.Never Looking Back
上田瞳（ゴールドシップ役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）
M-07.禁断Burning Heart
Lynn（マルゼンスキー役）
M-08.CATCH THE VICTORY!
大橋彩香（ウオッカ役）
M-09.Rising Girl
木村千咲（ダイワスカーレット役）
M-10.本能スピード
高柳知葉（オグリキャップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-11.Make debut!
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-12.グロウアップ・シャイン！
松井恵理子（フジキセキ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）
M-13.NEXT FRONTIER
高柳知葉（オグリキャップ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）
M-14.Ambitious World
立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-15.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-
松井恵理子（フジキセキ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-16.ユメヲカケル！
Lynn（マルゼンスキー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
＜スペシャルコンテンツ＞逃げ切りシスターズのウマドルライブ直前ミーティング
高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-17.逃げ切りっ！Fallin' Love
高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Lynn（マルゼンスキー役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-18.ぴょいっと♪はれるや！
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、鬼頭明里（セイウンスカイ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-19.transforming
高野麻里佳（サイレンススズカ役）、大和田仁美（スマートファルコン役）
M-20.木漏れ日のエール
Machico（トウカイテイオー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-21.Find My Only Way
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Machico（トウカイテイオー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）
M-22.大好きのタカラバコ
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23.走れウマ娘
ウマ娘
M-24.うまぴょい伝説
ウマ娘
【動画】ウマ娘最新情報！ショート髪で可愛い！サクラローレル登場のPV
【写真】うまぴょい連発！ライブの様子♪ウマ娘声優のオフショットも
【写真】ウマ娘×山手線がコラボ！可愛すぎるキタサトのラッピング電車
【写真】ゴールドシップ車内で寝る問題行動？山手線ジャック車両の内部
【写真】大胆ボディがチラリ！海辺ではしゃぐ『ウマ娘』声優・Ｌｙｎｎ
【写真】うまぴょい連発！ライブの様子♪ウマ娘声優のオフショットも
【写真】ウマ娘×山手線がコラボ！可愛すぎるキタサトのラッピング電車
【写真】ゴールドシップ車内で寝る問題行動？山手線ジャック車両の内部
【写真】大胆ボディがチラリ！海辺ではしゃぐ『ウマ娘』声優・Ｌｙｎｎ
おすすめ情報