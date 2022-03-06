『ウマ娘』4th EVENT【1日目】の公式写真＆セットリスト公開 「うまぴょい伝説」などズラリ
2022年3月6日 16時01分 (3月6日 16時06分更新)
5日開催された人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」（1日目）のオフィシャル写真とセットリストが公開された。2日目は午後4時30分より開演する。
同ゲームは、プレイヤーがウマ娘の教育機関「トレセン学園」の新人トレーナーとなり、担当するウマ娘と日々トレーニングやコミュニケーションを取りながら、二人三脚でレースに勝利し、夢のレース出場を目指す、育成シミュレーションゲーム。スペシャルウィーク、キタサンブラック、ゴールドシップなど、実在した名馬が美少女化した姿で登場している。
メディアミックス展開されている『ウマ娘』は、テレビアニメ第1期が2018年4月～6月、第2期が2021年1月～3月に放送され、週刊ヤングジャンプで漫画も連載中。ゲームはSnow Manの佐久間大介など多くの有名人がプレイしており、テレビ番組などでも特集され“社会現象化”と紹介されている。
■セットリスト
M-01.We are DREAMERS!!
ウマ娘
M-02.Fanfare for Future!
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Machico（トウカイテイオー役）
M-03.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-
橋本ちなみ（ファインモーション役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、優木かな（スーパークリーク役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）
M-04 ぼくらのブルーバードデイズ
上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）
M-05.Lucky Comes True!
新田ひより（マチカネフクキタル役）
M-06.NEXT FRONTIER
藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、優木かな（スーパークリーク役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-07.winning the soul
Machico（トウカイテイオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）
M-08.GIRLS' LEGEND U
橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-09.Exercise the Right
佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-10.UNLIMITED IMPACT
高柳知葉（オグリキャップ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-11. BLOW my GALE
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、Lynn （マルゼンスキー役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）
M-12.Never Looking Back
Machico（トウカイテイオー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-13.グロウアップ・シャイン！
橋本ちなみ（ファインモーション役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-14.Enjoy and Join
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Machico（トウカイテイオー役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）
＜スペシャルコンテンツ＞１日限りの伝説木魚ライブ
上田瞳（ゴールドシップ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）
M-15.Just a little bit
久保田ひかり（メジロドーベル役）
M-16.transforming
高野麻里佳（サイレンススズカ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）
M-17.Ring Ring ダイアリー
高柳知葉（オグリキャップ役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）
M-18.彩 Phantasia
大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-19.ユメヲカケル！
Machico（トウカイテイオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-20.Make debut!
Lynn （マルゼンスキー役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-21.Find My Only Way
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、高柳知葉（オグリキャップ役）
M-22.大好きのタカラバコ
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23.走れウマ娘
ウマ娘
M-24.うまぴょい伝説
ウマ娘
M-01.We are DREAMERS!!
ウマ娘
M-02.Fanfare for Future!
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Machico（トウカイテイオー役）
M-03.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-
橋本ちなみ（ファインモーション役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、優木かな（スーパークリーク役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）
M-04 ぼくらのブルーバードデイズ
上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）
M-05.Lucky Comes True!
新田ひより（マチカネフクキタル役）
M-06.NEXT FRONTIER
藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、優木かな（スーパークリーク役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-07.winning the soul
Machico（トウカイテイオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）
M-08.GIRLS' LEGEND U
橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-09.Exercise the Right
佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-10.UNLIMITED IMPACT
高柳知葉（オグリキャップ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-11. BLOW my GALE
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、Lynn （マルゼンスキー役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）
M-12.Never Looking Back
Machico（トウカイテイオー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-13.グロウアップ・シャイン！
橋本ちなみ（ファインモーション役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-14.Enjoy and Join
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Machico（トウカイテイオー役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）
＜スペシャルコンテンツ＞１日限りの伝説木魚ライブ
上田瞳（ゴールドシップ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）
M-15.Just a little bit
久保田ひかり（メジロドーベル役）
M-16.transforming
高野麻里佳（サイレンススズカ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）
M-17.Ring Ring ダイアリー
高柳知葉（オグリキャップ役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）
M-18.彩 Phantasia
大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-19.ユメヲカケル！
Machico（トウカイテイオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-20.Make debut!
Lynn （マルゼンスキー役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-21.Find My Only Way
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、高柳知葉（オグリキャップ役）
M-22.大好きのタカラバコ
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23.走れウマ娘
ウマ娘
M-24.うまぴょい伝説
ウマ娘
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