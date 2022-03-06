「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」1日目の様子

5日開催された人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」（1日目）のオフィシャル写真とセットリストが公開された。2日目は午後4時30分より開演する。

同ゲームは、プレイヤーがウマ娘の教育機関「トレセン学園」の新人トレーナーとなり、担当するウマ娘と日々トレーニングやコミュニケーションを取りながら、二人三脚でレースに勝利し、夢のレース出場を目指す、育成シミュレーションゲーム。スペシャルウィーク、キタサンブラック、ゴールドシップなど、実在した名馬が美少女化した姿で登場している。

メディアミックス展開されている『ウマ娘』は、テレビアニメ第1期が2018年4月～6月、第2期が2021年1月～3月に放送され、週刊ヤングジャンプで漫画も連載中。ゲームはSnow Manの佐久間大介など多くの有名人がプレイしており、テレビ番組などでも特集され“社会現象化”と紹介されている。

■セットリスト

M-01.We are DREAMERS!!

ウマ娘

M-02.Fanfare for Future!

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、Machico（トウカイテイオー役）

M-03.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

橋本ちなみ（ファインモーション役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、優木かな（スーパークリーク役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）

M-04 ぼくらのブルーバードデイズ

上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）

M-05.Lucky Comes True!

新田ひより（マチカネフクキタル役）

M-06.NEXT FRONTIER

藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、優木かな（スーパークリーク役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）

M-07.winning the soul

Machico（トウカイテイオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）

M-08.GIRLS' LEGEND U

橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）

M-09.Exercise the Right

佐伯伊織（キングヘイロー役）

M-10.UNLIMITED IMPACT

高柳知葉（オグリキャップ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）

M-11. BLOW my GALE

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、Lynn （マルゼンスキー役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）

M-12.Never Looking Back

Machico（トウカイテイオー役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）

M-13.グロウアップ・シャイン！

橋本ちなみ（ファインモーション役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）

M-14.Enjoy and Join

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Machico（トウカイテイオー役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）

＜スペシャルコンテンツ＞１日限りの伝説木魚ライブ

上田瞳（ゴールドシップ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）

M-15.Just a little bit

久保田ひかり（メジロドーベル役）

M-16.transforming

高野麻里佳（サイレンススズカ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）

M-17.Ring Ring ダイアリー

高柳知葉（オグリキャップ役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）

M-18.彩 Phantasia

大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）

M-19.ユメヲカケル！

Machico（トウカイテイオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）

M-20.Make debut!

Lynn （マルゼンスキー役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）

M-21.Find My Only Way

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、高柳知葉（オグリキャップ役）

M-22.大好きのタカラバコ

ウマ娘

＜ENCORE＞

M-23.走れウマ娘

ウマ娘

M-24.うまぴょい伝説

ウマ娘

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