「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」1日目の様子

5日開催された人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT 東京公演」(1日目)のオフィシャル写真とセットリストが公開された。2日目は午後4時30分より開演する。

同ゲームは、プレイヤーがウマ娘の教育機関「トレセン学園」の新人トレーナーとなり、担当するウマ娘と日々トレーニングやコミュニケーションを取りながら、二人三脚でレースに勝利し、夢のレース出場を目指す、育成シミュレーションゲーム。スペシャルウィーク、キタサンブラック、ゴールドシップなど、実在した名馬が美少女化した姿で登場している。

メディアミックス展開されている『ウマ娘』は、テレビアニメ第1期が2018年4月~6月、第2期が2021年1月~3月に放送され、週刊ヤングジャンプで漫画も連載中。ゲームはSnow Manの佐久間大介など多くの有名人がプレイしており、テレビ番組などでも特集され“社会現象化”と紹介されている。

■セットリスト

M-01.We are DREAMERS!!

ウマ娘

M-02.Fanfare for Future!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高野麻里佳(サイレンススズカ役)、Machico(トウカイテイオー役)

M-03.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

橋本ちなみ(ファインモーション役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、優木かな(スーパークリーク役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)

M-04 ぼくらのブルーバードデイズ

上田瞳(ゴールドシップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)

M-05.Lucky Comes True!

新田ひより(マチカネフクキタル役)

M-06.NEXT FRONTIER

藤野彩水(エイシンフラッシュ役)、優木かな(スーパークリーク役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-07.winning the soul

Machico(トウカイテイオー役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)

M-08.GIRLS' LEGEND U

橋本ちなみ(ファインモーション役)、藤野彩水(エイシンフラッシュ役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、優木かな(スーパークリーク役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-09.Exercise the Right

佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-10.UNLIMITED IMPACT

高柳知葉(オグリキャップ役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-11. BLOW my GALE

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高野麻里佳(サイレンススズカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、Lynn (マルゼンスキー役)、藤野彩水(エイシンフラッシュ役)

M-12.Never Looking Back

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-13.グロウアップ・シャイン!

橋本ちなみ(ファインモーション役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、優木かな(スーパークリーク役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-14.Enjoy and Join

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、藤野彩水(エイシンフラッシュ役)

<スペシャルコンテンツ>1日限りの伝説木魚ライブ

上田瞳(ゴールドシップ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)

M-15.Just a little bit

久保田ひかり(メジロドーベル役)

M-16.transforming

高野麻里佳(サイレンススズカ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)

M-17.Ring Ring ダイアリー

高柳知葉(オグリキャップ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)

M-18.彩 Phantasia

大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-19.ユメヲカケル!

Machico(トウカイテイオー役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-20.Make debut!

Lynn (マルゼンスキー役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、優木かな(スーパークリーク役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-21.Find My Only Way

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高野麻里佳(サイレンススズカ役)、高柳知葉(オグリキャップ役)

M-22.大好きのタカラバコ

ウマ娘

<ENCORE>

M-23.走れウマ娘

ウマ娘

M-24.うまぴょい伝説

ウマ娘

