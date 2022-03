(左から) Aile The Shota, Novel Core, SKY-HI, edhiii boi

ラッパー/ソングライターのSKY-HIが、主宰レーベルBSMG所属アーティストのNovel Core、Aile The Shota、edhiii boiとともにリリースするデジタルシングル「Brave Generation -BMSG United Remix-」(3月14日配信)の音源、アーティスト写真、ジャケット写真が解禁となった。

同曲は、BE:FIRSTが1月31日に配信リリースした新曲「Brave Generation」をREMIXした楽曲。同曲を書き下ろしたSKY-HI、Novel Coreとともに、BMSG所属アーティストのAile The Shota、edhiii boiがRemixのために、新たにリリックを書き下ろした。

JFL系列ラジオ局(FM NORTH WAVE / J-WAVE / ZIP-FM / FM802 / CROSS FM)が全国5都市から発信する合同企画「FOR THE NEXT」のキャンペーンソングとして「SONG FOR THE NEXT GENERATION」をテーマに制作された。

関連キーワード 音楽