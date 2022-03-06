SKY-HI、主宰レーベルBMSG所属3人とBE:FIRST新曲をRemix 音源・新ビジュアルを解禁
2022年3月6日 12時12分 (3月6日 13時05分更新)
ラッパー／ソングライターのSKY-HIが、主宰レーベルBSMG所属アーティストのNovel Core、Aile The Shota、edhiii boiとともにリリースするデジタルシングル「Brave Generation -BMSG United Remix-」（3月14日配信）の音源、アーティスト写真、ジャケット写真が解禁となった。
同曲は、BE:FIRSTが1月31日に配信リリースした新曲「Brave Generation」をREMIXした楽曲。同曲を書き下ろしたSKY-HI、Novel Coreとともに、BMSG所属アーティストのAile The Shota、edhiii boiがRemixのために、新たにリリックを書き下ろした。
JFL系列ラジオ局（FM NORTH WAVE / J-WAVE / ZIP-FM / FM802 / CROSS FM）が全国5都市から発信する合同企画「FOR THE NEXT」のキャンペーンソングとして「SONG FOR THE NEXT GENERATION」をテーマに制作された。
【ライブ写真121枚】『THE FIRST FINAL』の感動が蘇るライブフォト集
『MUSIC BLOOD』次回ゲストはNovel Core SKY-HI主宰レーベル第1号
【動画】SKY-HI×スキズ3RACHA カーアクションゲーム風MV
【写真5点】SKY-HIが3RACHAとコラボした「JUST BREATHE」MV場面写真
SKY-HI、Stray Kids・3RACHAコラボ曲「JUST BREATHE」リリース決定
『MUSIC BLOOD』次回ゲストはNovel Core SKY-HI主宰レーベル第1号
【動画】SKY-HI×スキズ3RACHA カーアクションゲーム風MV
【写真5点】SKY-HIが3RACHAとコラボした「JUST BREATHE」MV場面写真
SKY-HI、Stray Kids・3RACHAコラボ曲「JUST BREATHE」リリース決定
おすすめ情報