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SKY-HI、主宰レーベルBMSG所属3人とBE:FIRST新曲をRemix　音源・新ビジュアルを解禁

2022年3月6日 12時12分 (3月6日 13時05分更新)
（左から） Aile The Shota, Novel Core, SKY-HI, edhiii boi

（左から） Aile The Shota, Novel Core, SKY-HI, edhiii boi

　ラッパー／ソングライターのSKY-HIが、主宰レーベルBSMG所属アーティストのNovel Core、Aile The Shota、edhiii boiとともにリリースするデジタルシングル「Brave Generation -BMSG United Remix-」（3月14日配信）の音源、アーティスト写真、ジャケット写真が解禁となった。
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　同曲は、BE:FIRSTが1月31日に配信リリースした新曲「Brave Generation」をREMIXした楽曲。同曲を書き下ろしたSKY-HI、Novel Coreとともに、BMSG所属アーティストのAile The Shota、edhiii boiがRemixのために、新たにリリックを書き下ろした。
　JFL系列ラジオ局（FM NORTH WAVE / J-WAVE / ZIP-FM / FM802 / CROSS FM）が全国5都市から発信する合同企画「FOR THE NEXT」のキャンペーンソングとして「SONG FOR THE NEXT GENERATION」をテーマに制作された。
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