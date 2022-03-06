◇６日 Ｊ１第３節 名古屋―鳥栖（豊田スタジアム）

名古屋グランパスは６日、鳥栖戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、２月１９日のリーグ開幕・神戸戦（豊田ス）と同じメンバーが先発。開幕白星を挙げた先発メンバーで、リーグ戦連勝を目指す。

グランパスは２日のルヴァン杯１次リーグ・広島戦で今季初黒星。長谷川健太監督（５６）はチームの戦術理解がまだまだ発展途上であることを認めた上で「引き続きトライしていこう」と選手に伝えた。積極的に相手ゴールへと仕掛けるスタイルへの脱皮を目指し、昨季リーグ戦の直接対決２戦２敗を喫した鳥栖撃破を狙う。

両チームの先発メンバーは次の通り

名古屋グランパス

ＧＫランゲラック

ＤＦ宮原 和也

ＤＦ中谷 進之介

ＤＦチアゴ

ＤＦ吉田 豊

ＭＦレオシルバ

ＭＦ稲垣 祥

ＭＦ仙頭 啓矢

ＦＷ相馬 勇紀

ＦＷ酒井 宣福

ＦＷマテウス

サガン鳥栖

ＧＫ朴一圭

ＤＦ飯野 七聖

ＤＦファン ソッコ

ＤＦジエゴ

ＤＦ菊地 泰智

ＭＦ福田 晃斗

ＭＦ島川 俊郎

ＭＦ小泉 慶

ＭＦ堀米 勇輝

ＦＷ藤原 悠汰

ＦＷ岩崎 悠人