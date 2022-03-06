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【J1名古屋】昨季は2戦2敗…開幕白星を挙げた先発メンバーで鳥栖を撃破しリーグ連勝を狙う

2022年3月6日 12時26分

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マテウス（写真は開幕戦）

マテウス（写真は開幕戦）

◇６日　Ｊ１第３節　名古屋―鳥栖（豊田スタジアム）
　名古屋グランパスは６日、鳥栖戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、２月１９日のリーグ開幕・神戸戦（豊田ス）と同じメンバーが先発。開幕白星を挙げた先発メンバーで、リーグ戦連勝を目指す。
　グランパスは２日のルヴァン杯１次リーグ・広島戦で今季初黒星。長谷川健太監督（５６）はチームの戦術理解がまだまだ発展途上であることを認めた上で「引き続きトライしていこう」と選手に伝えた。積極的に相手ゴールへと仕掛けるスタイルへの脱皮を目指し、昨季リーグ戦の直接対決２戦２敗を喫した鳥栖撃破を狙う。
　両チームの先発メンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫランゲラック
ＤＦ宮原　和也
ＤＦ中谷　進之介
ＤＦチアゴ
ＤＦ吉田　豊
ＭＦレオシルバ
ＭＦ稲垣　祥
ＭＦ仙頭　啓矢
ＦＷ相馬　勇紀
ＦＷ酒井　宣福
ＦＷマテウス
サガン鳥栖
ＧＫ朴一圭
ＤＦ飯野　七聖
ＤＦファン　ソッコ
ＤＦジエゴ
ＤＦ菊地　泰智
ＭＦ福田　晃斗
ＭＦ島川　俊郎
ＭＦ小泉　慶
ＭＦ堀米　勇輝
ＦＷ藤原　悠汰
ＦＷ岩崎　悠人
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