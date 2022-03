『+WEED presents RIZIN LANDMARK vol.2』前日軽量にクリアした平本蓮(C)RIZIN FF

きょう6日に開催される配信特化の格闘技『+WEED presents RIZIN LANDMARK vol.2』の前日計量が5日、都内で行われ、出場する全10選手が計量をクリアした。メインで鈴木千裕と対戦する平本蓮は、「散々ナマイキなことを言ってきたっすけど、明日は自分を信じてくれた人に最高の勝利を届けたいと思います。明日は絶対勝ちます!」と勝利宣言した。

一方の鈴木も「明日は俺の生きざまを見せます。楽しみにしてください。応援お願いします!一緒に闘って勝ちましょう!」とあいさつした。

平本は計量後、自身のツイッターで「3月6日に全てを出せるように 1年以上かけて作り上げてきた己の心技体そして最高のチーム 明日は楽しみにしていてほしい 平本蓮の真価を 明日からの俺の闘いを」と改めて決意を込めた。

■『+WEED presents RIZIN LANDMARK vol.2』大会情報

●日時

2022年3月6日 後6:00開場/後7:00開始(予定)

●対戦カード

第5試合 鈴木千裕 vs. 平本蓮

第4試合 昇侍 vs. 鈴木博昭

第3試合 吉成名高 vs. 白幡裕星

第2試合 魚井フルスイング vs. 伊藤空也

第1試合 CORO vs. 増田拓真

●配信サイト

・RIZIN LIVE

・Exciting RIZIN

・Streaming+

・FanStream / StreamPass

・LINE LIVE-VIEWING

・PIA LIVE STREAM

・ローチケ LIVE STREAMING

・dTV

・U-NEXT

