11人組グローバルボーイズグループ・JO1が4日、東京都内で映画「JO1 THE MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐」(稲垣哲朗監督、11日公開)の完成披露プレミア試写会に登場した。

JO1は2020年3月4日に、シングル「PROTOSTAR」をリリースしデビューした。今作は、デビューしてからの2年間に密着したドキュメンタリー。この日、2周年を迎えたということで祝福のケーキも壇上にお目見え。会場のJAM(ファン)と一緒にお祝いした。

昨年10月に適応障害で一時活動休止し、先月復帰を発表した金城碧海(21)も登壇。復帰後、初の公の場となり「笑顔になりたい。11人でガチガチのコント番組をやりたい」と今年の抱負を明かした。

最後にリーダーの與那城奨(26)は「僕たちはまだまだ“未完成”ではありますが、これから完成に向けてまた11人で一から歩んでいきます」と決意を語った。