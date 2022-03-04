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自宅療養、２週連続減の４６万人 病床５０％以上は１５都府県
厚生労働省は４日、新型コロナウイルス感染による全国の自宅療養者数が、２日午前０時時点で４６万３８４８...
3月4日
国内で６万３７４６人感染 ２３１人が死亡、新型コロナ
国内で４日、６万３７４６人の新型コロナウイルス感染者が報告された。都道府県別では東京１万５１７人、大...
１０歳未満のコロナ感染者死亡 国内で初めて、神奈川県の男児
川崎市は４日、神奈川県の１０歳未満の男児が新型コロナウイルスに感染し、肺炎で死亡したと発表した。厚生...
囲碁、井山棋聖が２勝３敗に 棋聖戦、一力九段に中押し勝ち
囲碁の第４６期棋聖戦７番勝負の第５局は３、４の両日、神奈川県箱根町で打たれ、井山裕太棋聖（３２）が２...
塩野義、ファイザーと効果同等か 追加接種で、コロナワクチン
塩野義製薬は４日、開発を進めている新型コロナウイルスワクチンの追加接種で、米ファイザー製ワクチンと同...
ふるさと納税で反田氏支援 奈良市、主宰楽団に補助金
奈良市は４日、ふるさと納税制度を活用し、ピアニスト反田恭平さん（２７）が主宰する「ジャパン・ナショナ...