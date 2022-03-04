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新会長に瀬戸山美咲さん　日本劇作家協会、１日付で就任

2022年3月4日 20時27分 (3月4日 20時42分更新)
　日本劇作家協会は４日、劇団「ミナモザ」を主宰する劇作家で演出家の瀬戸山美咲さん（４４）が会長に就任したと発表した。副会長は劇団「ＭＯＮＯ」代表の土田英生さん（５４）と、劇作家の平田オリザさん（５９）に決まった。いずれも就任は１日付で、任期は２年。

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