韓国の7人組グループ・BTSが2015年に開催した初の日本単独ツアー『BTS 1st JAPAN TOUR 2015「WAKE UP:OPEN YOUR EYES」』のライブ映像作品が、映像配信サービス「dTV」での配信開始からわずか3日で、音楽ライブ月間ランキング1位を獲得した。

さらに、同時配信された初の単独アリーナ公演『2015 BTS LIVE <花様年華 on stage>~Japan Edition~ at YOKOHAMA ARENA』が2位、アジア10都市全14公演をめぐり14万4000人を動員した『2016 BTS LIVE <花様年華 on stage:epilogue>~Japan Edition~』が3位と、日本デビュー(2014年6月)して間もない頃のライブ映像3作品が、月間ランキング1~3位を独占した。

日本初ツアーとなった『BTS 1st JAPAN TOUR 2015』は、日本1stアルバム『WAKE UP』(2014年12月発売)収録曲のパフォーマンスや、全編日本語でのMCでファンを魅了した。また、2015年と2016年に開催された<花様年華シリーズ>公演は、「花様年華」(人生の中で最も美しく輝く時)の世界観を作り上げたステージに、こだわりの演出と圧巻のライブパフォーマンスでファンを熱狂させ、見応えたっぷりの内容となっている。

このライブ映像3作品の配信を記念し、各音楽ストリーミングサービスでは、当時のセットリストのプレイリストを公開中。dTVではBTSのライブ、ドキュメンタリー、バラエティー全22タイトルを独占配信中。

