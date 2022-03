2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』を3月23日にリリースする藤井風

シンガー・ソングライターの藤井風が、2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』(23日発売)収録の新曲「まつり」を20日午後9時から先行配信することが決定した。

あわせて、初回盤特典のDisc2(CD)に収録されるカバー集『LOVE ALL COVER ALL』(piano arranged covers)の全収録曲も以下のとおり解禁。アリアナ・グランデ「No Tears Left To Cry」、ジャスティン・ビーバー「Sorry」など11曲をピアノアレンジでカバーする。

■『LOVE ALL COVER ALL』収録曲(初回盤特典CD)

01. Sunny/Bobby Hebb

02. No Tears Left To Cry/Ariana Grande

03. Hot Stuff/Donna Summer

04. Sorry/Justin Bieber

05. Good As Hell/Lizzo

06. Just the Two of Us/Grover Washington Jr.

07. Weak/SWV

08. Overprotected/Britney Spears

09. Teenage Dream/Katy Perry

10. Eh, Eh/Lady Gaga

11. Circles/Post Malone

■2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』収録曲

01. きらり

02. まつり

03. へでもねーよ (LASA edit)

04. やば。

05. 燃えよ

06. ガーデン

07. damn

08. ロンリーラプソディ

09. それでは、

10. “青春病”

11. 旅路

関連キーワード 音楽