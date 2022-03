先日、世界同時解禁された、魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)US版本予告に続いて、日本ファン待望の日本版予告が解禁となった。

史上最悪の“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)を止めるため、主人公のシャイでおっちょこちょいな魔法動物学者ニュート(エディ・レッドメイン)と本作のキーパーソンとなる“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドア先生(ジュード・ロウ)、ニュートの兄で“超エリート魔法使い”テセウス(カラム・ターナー)、“魔法動物を愛するニュートの助手” バンティ、これまで陰ながらニュートたちに協力していた、アメリカのイルヴァーモーニー魔法魔術学校の“呪文学の教師”ユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)、“名門魔法族の末裔”ユスフ(ウィリアム・ナディア)、そして、“陽気なマグル(人間)”ジェイコブ(ダン・フォグラー)も加わって、個性豊かなデコボコチームを結成。

ニュートとジェイコブのほっこりする再会シーンに加え、「ハリー・ポッター」シリーズではハリーたちの良き先生として登場したマクゴナガル先生の若き日の姿やホグワーツ城、クィディッチといった、魔法ワールドファンなら繰り返し見たくなる映像もおさめられている。US版予告よりも、「ハリー・ポッター」シリーズとのつながりを面白く観られるだろう。

スケールアップした魔法だけでなく、ニュートの相棒であるボウトラックルのピケット、キラキラしたものが大好きなニフラーのテディといった、おなじみの魔法動物たちのかわいい姿、新たに登場する魔法動物にも注目。デコボコチームの一員としての活躍が大いに期待される。

さらに、「人間界を焼き尽くす」とグリンデルバルドが、ダンブルドアに対して宣言する緊張感あふれる場面も。かつては同じ志を持った友人だった彼らの過去に一体何があったのか。そしてダンブルドア先生の「私は愚かにも杖を抜いたんだ」という意味深な言葉が意味することとは──。「ハリー・ポッター」シリーズでの最大の謎である、ダンブルドア先生とその一族の秘密が明らかになった時、これまで以上にファンを驚かせてくれるに違いない。

(C)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World TM Publishing Rights (C)J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

