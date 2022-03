MIYAVI (C)ORICON NewS inc.

ギタリスト・MIYAVIが2日、自身のインスタグラムを更新。第3子長男・スカイラーくんの誕生日ショットを披露した。

MIYAVIは「Happy 1st birthday, Skyler. May the world you’ll live in be bright with love. みんな、お祝いありがとう!未来の世界が彼にとってみんなにとって明るいものでありますように」と、長男・スカイラーくんの1歳の誕生日を報告。水色の大きなケーキと、スカイラーくんを取り囲む家族や友人たちの様子をとらえた動画を公開した。

この投稿に「Skylerくんはこんなにも皆に愛されて世界一の幸せ坊や」「かわいいキラキラ笑顔に癒されます」「すっごく嬉しそうに笑ってますね」「このちっちゃい笑顔は尊いですね」「愛と笑顔がいっぱいですね」などの声が寄せられている。

