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日１―０ヤ（２日）　加藤が４回無失点

2022年3月2日 21時21分 (3月2日 21時47分更新)
　ヤクルト戦に先発した日本ハム・加藤＝札幌ドーム

　ヤクルト戦に先発した日本ハム・加藤＝札幌ドーム

　日本ハムはともに先発要員の加藤が４回無失点、伊藤も３回無失点と好投した。先発入りを狙う吉田は２回を無失点でしのいだ。ヤクルトは小川が３回を無四球の無安打無失点で開幕投手へアピール。金久保も３回を完璧に抑えた。

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