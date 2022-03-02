【名古屋グランパススタメン】今季U18から昇格したMF甲田英将が初の先発に抜てき
2022年3月2日 17時28分
◇２日 Ｊリーグ ルヴァン杯１次リーグ第２戦 広島―名古屋（エディオンスタジアム広島）
スターティングメンバーが発表され、今季Ｕ―１８から昇格したＭＦ甲田英将（１８）が初の先発に抜てきされた。
甲田は、２３日の１次リーグ第１戦・清水戦（豊田ス）の後半に途中出場でプロデビュー。小刻みなボールタッチで相手ディフェンス陣を次々にかわしてシュートを打つなど、才能の片りんを見せ、長谷川健太監督（５６）も「良さを短い時間の中で表現してくれた。次につながるプレーだった」と評価した。
また、同試合で脳振とうにより途中退場したＦＷ相馬勇紀（２５）もベンチ入りした。
【広島】
ＧＫ 大迫敬介
ＤＦ 塩谷司
ＤＦ 住吉ジェラニレショーン
ＤＦ 佐々木翔
ＭＦ 茶島雄介
ＭＦ 青山敏弘
ＭＦ 川村拓夢
ＭＦ 東 俊希
ＭＦ エゼキエウ
ＭＦ 仙波大志
ＦＷ ドウグラスヴィエイラ
【名古屋】
ＧＫ ランゲラック
ＤＦ 成瀬竣平
ＤＦ 中谷進之介
ＤＦ チアゴ
ＤＦ 吉田豊
ＭＦ 長沢和輝
ＭＦ 稲垣祥
ＭＦ 仙頭啓矢
ＦＷ 甲田英将
ＦＷ 柿谷曜一朗
ＦＷ マテウスカストロ
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