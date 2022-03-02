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【名古屋グランパススタメン】今季U18から昇格したMF甲田英将が初の先発に抜てき

2022年3月2日 17時28分

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甲田英将

甲田英将

◇２日　Ｊリーグ　ルヴァン杯１次リーグ第２戦　広島―名古屋（エディオンスタジアム広島）
　スターティングメンバーが発表され、今季Ｕ―１８から昇格したＭＦ甲田英将（１８）が初の先発に抜てきされた。
　甲田は、２３日の１次リーグ第１戦・清水戦（豊田ス）の後半に途中出場でプロデビュー。小刻みなボールタッチで相手ディフェンス陣を次々にかわしてシュートを打つなど、才能の片りんを見せ、長谷川健太監督（５６）も「良さを短い時間の中で表現してくれた。次につながるプレーだった」と評価した。
　また、同試合で脳振とうにより途中退場したＦＷ相馬勇紀（２５）もベンチ入りした。
【広島】
ＧＫ　大迫敬介
ＤＦ　塩谷司
ＤＦ　住吉ジェラニレショーン
ＤＦ　佐々木翔
ＭＦ　茶島雄介
ＭＦ　青山敏弘
ＭＦ　川村拓夢
ＭＦ　東　俊希
ＭＦ　エゼキエウ
ＭＦ　仙波大志
ＦＷ　ドウグラスヴィエイラ
【名古屋】
ＧＫ　ランゲラック
ＤＦ　成瀬竣平
ＤＦ　中谷進之介
ＤＦ　チアゴ
ＤＦ　吉田豊
ＭＦ　長沢和輝
ＭＦ　稲垣祥
ＭＦ　仙頭啓矢
ＦＷ　甲田英将
ＦＷ　柿谷曜一朗
ＦＷ　マテウスカストロ
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