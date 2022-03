『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』U-NEXTにて全10話独占配信中

NYを舞台に30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で社会現象を巻き起こした『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』の続編、HBO Maxオリジナル『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』の制作の裏側に迫る特別番組『AND JUST LIKE THAT... / ザ・ドキュメンタリー』が、今月9日(前0:00~)よりU-NEXTにて独占配信されることが明らかになった。

2004年のシーズン6放送終了から17年、2010年の映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』から11年ぶりに制作された『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。U-NEXTにて昨年12月29日より日本初、見放題で独占配信が始まり、本日(3月2日)より全10話を一気見することが可能になった。

『AND JUST LIKE THAT... / ザ・ドキュメンタリー』は、ニューヨークでの生活を続けるキャリー、シャーロット、ミランダの復活を祝う愛情あふれる特別番組。『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』撮影の舞台裏をふんだんに映しながら、サラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィスをはじめとした新旧キャストに加え、脚本家、衣装デザイナー、プロデューサー、スタッフら(その多くがオリジナルからの再投)が、『SATC』への想いを語る。特に、SATCといえば、ファッション。キャリーのワードローブが選ばれていく様子などは、ファン必見だ。

■視聴サイト

https://video.unext.jp/title/SID0067236

(C)2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max TM is used under license.

