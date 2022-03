『仮面ライダージオウ』に出演した(左から)渡邊圭祐、奥野壮、押田岳 (C)ORICON NewS inc.

平成仮面ライダー、令和仮面ライダーの映画5本の配信が、3月1日よりAmazon Prime Videoでスタートした。

『仮面ライダービルド』(2017)の映画『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』、『仮面ライダージオウ』(2018)の映画『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』と『仮面ライダーゼロワン』(2019)の映画『劇場版 仮面ライダーゼロワン REAL×TIME』。加えて、『ビルド』と『ジオウ』が登場する『仮面ライダー 平成ジェネレーションズ FOREVER』、『ジオウ』と『ゼロワン』が登場する『仮面ライダー 令和ザ・ファースト・ジェネレーション』の5本が配信開始となった。

中でも、『仮面ライダージオウ Over Quartzer』は、令和元年である2019年7月26日に公開された映画ながら、平成仮面ライダーの“総決算”とも言える映画。謎の集団“クォーツァー”役で出演したDA PUMPの主題歌「P.A.R.T.Y.~ユニバース・フェスティバル~」も大人気となった。

映画の配信が決まり、ファンたちは「これでいつでも平成に戻れるじゃん」「やはり今年は平成34年」と反響を寄せていた。

