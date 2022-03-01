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東京でコロナ過去最多３２人死亡　新たに１万１８１３人感染

2022年3月1日 16時58分 (3月1日 17時07分更新)
　東京スカイツリーと都内の町並み

　東京スカイツリーと都内の町並み

　東京都は１日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万１８１３人報告され、３２人が死亡したと発表した。１日に報告された死者数としては、昨年２月３日と並んで過去最多。

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