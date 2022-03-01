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東京スカイツリーと都内の町並み
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昨年４～１２月に新型コロナウイルスの影響で全国の国公私立大と短大、高等専門学校を中退した学生は１９３...
3月1日
特別支援校、３７４０教室が不足 児童生徒増で、全国１０９６校
全国に１０９６校ある公立特別支援学校で、在籍する児童生徒が増えたことなどを理由に２０２１年１０月時点...
北陸新幹線の車両陸揚げ、ＪＲ西 敦賀延伸へ増車
ＪＲ西日本は１日、２０２４年春の北陸新幹線金沢―敦賀（福井県）間の延伸開業に向け、増車する新しい車両...
ＹＯＳＨＩＫＩさん１千万円寄付 楽天のウクライナ支援募金に
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小学生がプログラミング作品競う ６日に全国大会
独自のプログラムで制作したアプリや映像、ロボットなどの作品を競う２０２１年度の「全国選抜小学生プログ...
食品「無添加」表示、基準明確に 消費者庁、指針策定へ
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