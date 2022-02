昨年公開された「007」シリーズ 25作目『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』のブルーレイ&DVDが、3?2?に発売されるのを前に、初公開のメイキング映像が解禁となった。

この映像はボーナスブルーレイに収録される特典映像の一部で、観客の目を一気に掴む、序盤のカーチェイスシーンのメイキング映像。この重要なシーンのロケ地に選ばれたのが、世界遺産に登録されているイタリアの街”マテーラ”だ。

このマテーラには、「サッシ」と呼ばれる洞窟住居群が連なっており、美しい景観である一方、狭い道や階段が縦横に通り複雑に入り組んだ街路がひしめくアクションにはかなり不向きな場所となっている。しかし、本作のアクションチームはこの特徴的な景観を生かし、石畳の階段や坂を滑らせる迫力あるアクションシーンを生みだした。

そしてスピードにもとことんこだわったと言うスタント監修のオリヴィエ・シュニーデルは「撮影から6ヶ月かけてもシーンを進化させていった」と、かなりの力作であったことを明かしている。

さらにこの映像では、ダニエル・クレイグ自身が難易度の高いアクションに取り組む様子も見ることができる。

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

