映画会社・松竹は28日、2022-23年に公開予定の作品ラインナップを発表。邦画12作品、洋画4作品、アニメ7作品、ODS(Other Digital Stuff=非映画コンテンツ)5作品の計28作品のタイトルが並んでいる。

最注目は、池井戸潤原作のベストセラー小説「シャイロックの子供たち」(文春文庫)の映画化。『空飛ぶタイヤ』(18年)の本木克英監督と製作チームが再集結する。

もう一つ、2000年代ホラー映画No.1大ヒットを記録した『事故物件 恐い間取り』(20年)の記憶も新しい、ホラー映画の巨匠・中田秀夫監督による最新作の製作が明らかになった。

邦画では、伝説的人気コミックを蜷川実花監督が神木隆之介、柴咲コウらを迎えて映画化した『ホリック xxxHOLiC』(4月29日公開)、司馬遼太郎の名著を小泉堯史監督が役所広司主演で映画化した『峠 最後のサムライ』(年内)、大人気シリーズ『HiGH&LOW THE WORST 続編(仮)』(初秋)、柊あおいの名作漫画(集英社文庫<コミック版>)に10年後のオリジナルストーリーを加えて実写映画化する『耳をすませば』(秋)など。

アニメでは、キャンプブームの火付け役となった人気アニメの劇場版となる映画『ゆるキャン△』(初夏)、京都アニメーションより人気アニメシリーズの劇場版となる『「劇場版 Free!-the Final Stroke-」後編』(4月22日公開)と『劇場版 ツルネ(仮)』(夏)、伝説のエピソードを安彦良和が映像化する『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』(6月3日公開)、全編ライブアニメーション&完全オリジナルとなる最新作『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』(9月2日公開)、そして冬には辻村深月原作・本屋大賞受賞作を劇場アニメ化した『かがみの孤城』が予定されている。

来年(23年)には、シルベスター・スタローン、ジェイソン・ステイサムら超豪華スターたちが共演するアクション大作『Expendables4(原題)』の公開も予定されている。

■ラインナップ

★邦画

『ウェディング・ハイ』(3月12日公開)

『東西ジャニーズJr. ぼくらのサバイバルウォーズ』(4月1日公開)

『ホリック xxxHOLiC』(4月29日公開)

『大河への道』(5月20日公開)

『峠 最後のサムライ』(2022年公開)

『モエカレはオレンジ色』(7月8日公開)

『HiGH&LOW THE WORST 続編(仮)』(初秋公開)

『中田秀夫監督 ホラー最新作』(2022年公開)

『耳をすませば』(秋公開)

『ある男』(秋公開)

『月の満ち欠け』(冬公開)

『シャイロックの子供たち』(2023年公開)

★洋画

『帰らない日曜日』(5月27日公開)

『Last Film Show(英題)』(2022年公開)

『Sister(英題)』(2023年公開)

『Expendables4(原題)』(2023年公開)

★アニメ

『銀河英雄伝説 Die Neue These 激突』(第一章:3月4日公開、第二章:4月1日公開、第三章:5月13日公開)

『「劇場版 Free!-the Final Stroke-」 後編』(4月22日公開)

『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』(6月3日公開)

映画『ゆるキャン△』(初夏公開)

『劇場版 ツルネ(仮)』(夏

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』(9月2日公開)

『かがみの孤城』(冬公開)

★ODS

『METライブビューイング2021-22シーズン』(7月21日までに10作順次公開中)

『プレゼント・ラフター』(3月11日公開)

シネマ歌舞伎『桜姫東文章 上の巻/下の巻』(上の巻 4月8日公開、下の巻 4月29日公開)

『ザ・ウィローズ The Wind in the Willows(仮題/原題)』(7月8日公開)

『ビリー・ホリデイ物語 Lady Day at Emerson's Bar and Grill(仮題/原題)』(10月14日公開)

