女優の茅島みずきが主演を務め、27日に第1話が放送・配信された日本テレビのZドラマ『卒業式に、神谷詩子がいない』(後1:45※関東ローカル)。初回では、茅島演じる主人公・神谷詩子がDragon Ashの「Let yourself go, Let myself go」に合わせて踊ったダンスシーンが描かれ、話題を集めた同シーンが番組公式YouTubeで公開された。

『Zドラマ』とは「Z世代に向けたエール」をコンセプトに、ドラマの世界観をメディアや手法にとらわれず、SNS、楽曲、ライブ配信、映画、舞台など自由なカタチで描き出すドラマプロジェクト。

3月6日放送・配信の第2話。動画サイトに投稿したダンスが話題となって、校内で有名な存在となった「ファンファーレ」の6人。そんな中、緊急事態宣言発令により休校の知らせが。史也(奥平大兼)は、ふとしたきっかけで詩子の中学時代の友だちの唯(新谷ゆづみ)、美月(安斉星来)と出くわし、詩子、唯、美月がダンス部仲間だったことを知る。

実際に会えない時間が過ぎる中で、過去のトラウマ、将来の進路、家族・友人との関係、SNSなど、それぞれに抱える今の青春時代ならではの苦悩と葛藤が表れ、「ファンファーレ」6人の関係が変化していく。

