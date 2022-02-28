今年4月1日に創業110周年を迎える吉本興業は28日、感謝の気持ちをこめ、4月2日と3日の2日間、大阪・なんばグランド花月（NGK）で特別公演『伝説の一日』を開催すると発表した。桂文枝、西川きよしをはじめ、明石家さんま、ダウンタウンら、まさに“伝説の一日”にふさわしい豪華芸人たちが出演する。

過去に『伝説の一日』は、2012年4月8日に吉本興業の創業100周年を記念して行われ、NGKの舞台に208組277名の芸人が集結した。今回110周年の節目には2日間の開催となり、各日4回の全8公演で出演者は223組315名とパワーアップする。

ネタ披露にあたる「壱回目」（前8：30開演）、「弐回目」（前11：50開演）、「参回目」（後3：10開演）は、それぞれ若手から大御所まで17組が出演。さらに、ショートネタや落語大喜利も交えながら、吉本新喜劇の「間寛平GMお披露目公演」も披露されるなど、ボリュームたっぷりの内容となる。

文枝は、初日「壱回目」の冒頭で西川のりお・上方よしおとともに口上を行い、ネタのトリも務める。同日の「弐回目」ではオール阪神・巨人がトリを担い、「参回目」ではきよしも登場し、トリは中川家が締める。

千秋楽となる2日目は、「壱回目」に桂文珍、ザ・ぼんち、トミーズ、ハイヒールがそろうほか、「弐回目」のトリは博多華丸・大吉が務める。そしてダウンタウンは、2日目の「参回目」で海原やすよ ともこらに続いて登場し、SP企画としてトリを務める。

そして、両日とも「四回目」（後6：30開演）は、さんまが、今田耕司・ナインティナイン岡村隆史・月亭八方・間寛平・村上ショージ・ジミー大西らと『さんまの駐在さん』を上演する。

2日間にわたり、東京・新宿の「ルミネtheよしもと」など全国の吉本興業の常設・拠点劇場でライブビューイングも開催し、オンライン配信も実施。さらに、3月21日に開局するBS放送「BSよしもと」では、当日の楽屋や舞台裏などを含む『伝説の一日』生放送特別番組を放送する。チケットは、一次抽選販売が3月4日午前11時にスタート。

■『伝説の一日』初日（4月2日）出演者

＜壱回目＞

桂文枝／桂小文枝／西川のりお・上方よしお／なだぎ武／ブラックマヨネーズ／チュートリアル／佐久間一行／ロバート／パンクブーブー／プラス・マイナス／和牛／ガクテンソク／パンサー／見取り図／オズワルド／空気階段／コウテイ 他

吉本新喜劇：間寛平／小籔千豊／川畑泰史／すっちー／酒井藍 他

＜弐回目＞

月亭八方／オール阪神・巨人／ティーアップ／林家菊丸／次長課長／シャンプーハット／くまだまさし／トータルテンボス／ハイキングウォーキング／銀シャリ／チョコレートプラネット／シソンヌ／トット／ロングコートダディ／ニューヨーク／霜降り明星／3時のヒロイン 他

吉本新喜劇：間寛平／小籔千豊／川畑泰史／すっちー／酒井藍 他

＜参回目＞

西川きよし／笑福亭仁智／平和ラッパ・梅乃ハッパ／矢野・兵動／ザ・プラン9／中川家／陣内智則／笑い飯／NON STYLE／南海キャンディーズ／もう中学生／藤崎マーケット／アインシュタイン／ミルクボーイ／インディアンス／蛙亭／ぼる塾 他

吉本新喜劇：間寛平／小籔千豊／川畑泰史／すっちー／酒井藍 他

＜四回目＞

「さんまの駐在さん」

明石家さんま／今田耕司／ナインティナイン岡村隆史／月亭八方／間寛平／村上ショージ／ジミー大西 他

■『伝説の一日』千秋楽（4月3日）出演者

＜壱回目＞

桂文珍／ザ・ぼんち／桂小枝／村上ショージ／トミーズ／ハイヒール／野性爆弾／フットボールアワー／とろサーモン／もりやすバンバンビガロ／ジャルジャル／アキナ／かまいたち／トレンディエンジェル／吉田たち／ニッポンの社長／EXIT 他

吉本新喜劇：間寛平／小籔千豊／川畑泰史／すっちー／酒井藍 他

＜弐回目＞

大木こだまひびき／博多華丸・大吉／メッセンジャー／桂三度／タカアンドトシ／ロザン／レイザーラモン／千鳥／ダイアン／スマイル／ライス／マヂカルラブリー／男性ブランコ／ZAZY／ミキ／もも／オダウエダ 他

吉本新喜劇：間寛平／小籔千豊／川畑泰史／すっちー／酒井藍 他

＜参回目＞

中田カウス 漫才のDENDO／まるむし商店／木村祐一／月亭方正／海原やすよ ともこ／COWCOW／2丁拳銃／テンダラー／ライセンス／あべこうじ／スーパーマラドーナ／すゑひろがりず／ジャングルポケット／ビスケットブラザーズ／コロコロチキチキペッパーズ／ゆにばーす／ゆりやんレトリィバァ 他

ダウンタウン

＜四回目＞

「さんまの駐在さん」

明石家さんま／今田耕司／ナインティナイン岡村隆史／月亭八方／間寛平／村上ショージ／ジミー大西 他

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