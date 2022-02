7人組アーティストの7ORDER(安井謙太郎、真田佑馬、諸星翔希、森田美勇人、萩谷慧悟、阿部顕嵐、長妻怜央)が27日、東京・国立代々木競技場 第一体育館において全国ツアー『7ORDER LIVE TOUR 2021-2022「Date with.......」』最終公演を開催した。11月27日のTACHIKAWA STAGE GARDENを皮切りに、全13会場33公演を約3ヶ月にわたるツアーを終え、グループ史上最大の8万5000以上を動員した。

ツアーファイナルでは、メジャーデビュー曲「LIFE」や、パワフルなスタジアムロック「agitate」をバンド演奏はもちろん「MONSTER」ではLEDビジョンを駆使した演出で激しいダンスパフォーマンスを披露し、会場はヒートアップ。アンコールでは、阿部主演による映画『ツーアウトフルベース』主題歌の「レスポール」を、ギターをかき鳴らしながら熱唱し圧巻のパフォーマンスを魅せた。

また、「レスポール」が3月30日に2ndシングルとしてリリースされることもあわせて発表。湘南乃風の若旦那こと新羅慎二と大沢伸一が、映画に合わせて7ORDERの為に書き下ろした曲となっている。この日の模様は、4月2日にHuluストアで独占配信が決定。翌3日には同公演を7ORDERと一緒に観るライブTVチャットの開催も決定している。

■2月27日 17:30開演(ファイナル公演)

セットリスト

M1. 雨が始まりの合図

M2. BOW!!

M3. SUMMER様様

M4. 青空と爆弾

M5. Cafe latte

M6. Rest of my life

M7. もしも

M8. Feel So Good

M9. カシス

M10. Make it true ? What you got ? &Y

M11. MONSTER

M12. 夢想人

M13. agitate

M14. LIFE

EN1. レスポール

EN2. BOW!! or What you got ※その場で客席アンケートにて決定

EN3. Lonely night

