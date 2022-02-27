「K-1ミクチャ2代目ラウンドガール」がお披露目された （C）ORICON NewS inc.

『K-1 WORLD GP 2022 JAPAN』が27日、東京体育館で行われ、「K-1ミクチャ2代目ラウンドガール」をお披露目した。オーディションを勝ち抜いた合格者・安井まゆ、ゆきの2人が華々しくリングを飾った。

K-1とライブ配信アプリ「ミクチャ」は、コラボ企画「K-1ミクチャラウンドガールオーディション」を実施。試合中の各ラウンド間にリングに立ち、観客に向けてラウンドボードを示す“ラウンドガール＝K-1ミクチャラウンドガール”を一般から募集していた。

2人は、特別に制作されたミクチャ仕様のコスチュームを着用し、「第9試合／山際和希vs中野滉太」にラウンドガールとして登場。ミニスカートから美脚をのぞかせ、会場を魅了していた。

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