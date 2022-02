桑田目線カメラの5曲も収録されるライブBlu-ray/DVD『桑田佳祐 LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』

サザンオールスターズ・桑田佳祐のライブBlu-ray/DVD『桑田佳祐 LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』(4月6日発売)の完全生産限定盤に同梱されるボーナスディスク「まんぷくディスク」の全貌が明らかになった。

情報解禁に際して、「“Your Smile(あなたの笑顔)” Edition」の一部を見ることができる第二弾作品トレーラー映像が公開!作品に関するさらなる追加発表に、ご期待ください!



今作は、昨年9月から大みそかにかけて、全国10ヶ所計20公演を開催したソロ4年ぶりの有観客アリーナツアーを映像作品化したもの。昨年11月20・21日のさいたまスーパーアリーナ公演(全26曲)を今作のために特別編集する。

完全生産限定盤の特典として「まんぷくディスク」と題したボーナスディスクが付属し、ツアーの裏側を克明に記録したドキュメンタリーフィルム『Documentary of BIG MOUTH, NO GUTS!!』が収められることが告知されていたが、追加内容が発表となった。ツアー最終地の横浜アリーナ公演から、厳選した全5曲のライブ映像を「Live at 横浜アリーナ “Your Smile(あなたの笑顔)” Edition」と題して収録されることが決定した。

この映像は、さいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像を見ていた桑田の発言をきっかけに生まれた。「舞台(ステージ)からの光景が本当に感動的で、ぜひとも皆様にも見ていただきたい」という桑田の想いをもとに横浜アリーナで撮影された。

「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」の歌詞の一節「素晴らしき哉 Your Smile(あなたの笑顔)」から名付けられた本映像は、会場に設置したカメラに加え、“桑田佳祐目線”をはじめ、ステージ上にもカメラを数台配置し、客席の“Your Smile”と臨場感をより味わえるスペシャルなライブ映像となっている。

ステージと会場全体の一体感を特に感じることができる楽曲を厳選し、「炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)]」「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」「祭りのあと」に加え、全国各地で歌詞を変えた「OSAKA LADY BLUES〜大阪レディ・ブルース〜」の横浜千秋楽バージョン「新 YOKOHAMA LADY BLUES〜新・横浜レディ・ブルース〜」の5曲が収録される。楽曲によっては本編のさいたまスーパーアリーナ公演とは異なる演奏や演出があるところにも要注目だ。

YouTubeでは「“Your Smile(あなたの笑顔)” Edition」の一部を視聴できる第2弾作品トレーラー映像を公開中。

