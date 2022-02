高梨沙羅

北京五輪スキージャンプ女子日本代表の高梨沙羅(25)が26日、インスタグラムのストーリーで、先日現役復帰を発表した東京五輪マラソン男子日本代表大迫傑(30)の「もう一度闘いたい。勝ちたい」とのメッセージが「心に刺さる」と、現在の心境をのぞかせた。

高梨は北京五輪ジャンプ混合団体でウエアの違反で1本目が失格。4位でメダルを逃した。インスタグラムの投稿は真っ黒な画面に謝罪の言葉を添えた8日以来、途絶えている。

高梨はストーリーに一時は現役を引退した大迫が「ランナーを助けるのはランナー、誰もが楽しく走れるように私たちはサポートします」と話している動画を添付。さらに後ろ姿で走る大迫が「もう一度闘いたい。勝ちたい」と記したインスタ投稿に「hit me right in the feels(若者のスラングで心に刺さるとの意味)」と文字を添えた。