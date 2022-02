40歳のバースデーライブ『Ami Suzuki Birthday Live“超激辛40倍”』を開催した鈴木亜美

歌手の鈴木亜美が26日、東京・池袋のharevutaiで、40歳のバースデーライブ『Ami Suzuki Birthday Live“超激辛40倍”』を開催した。約11年ぶりとなる今回のワンマンライブでは、名曲を次々と熱唱。ファンの熱量を感じ涙を流しつつ、ファンとともに盛大に40歳の誕生日を祝福した。

鈴木は、1998年に『ASAYAN』のボーカリストオーディション・ファイナルで1位となり、16歳でデビュー。ライブ冒頭では、デビューからこれまでの軌跡をたどる映像が流され、ファンは映像を見ながら当時を懐かしんだ。そして、純白のドレスを身にまとい、本人が登場。今年2月に40歳を迎えたが、年齢を感じさせない可愛らしさに観客はペンライトを大きく振り上げる。

今回のライブは「“超激辛40倍”」と題した通り、ファンの人たちが盛り上がりすぎてギブアップするくらい熱いライブにしたいという思いを込めて作り上げられた。

ライブ冒頭から「white key」「alone in my room」やデビュー曲となる「love the island」など、軌跡をたどるように名曲を次々と熱唱し、会場のテンションも一気にヒートアップ。「love the island」の際には、ミュージックビデオを流しながらの演出で、“16歳の自分”と2人で一緒に歌っているような演出も。曲中に、思わず感極まった鈴木が歌えなくなり、涙を流す瞬間もあった。

MCでは「めちゃくちゃお久しぶりです。最後の単独ライブが29歳なので、11年経ってしまいました。コロナ禍でライブができないかと不安もありましたが、開催できてホッとしてます。歌い出しから感動してしまい、思わずやばいと思った」と久々のライブに感情を爆発させた。

ライブ中盤からは、長男のお宮参りに使った着物をリメイクした大胆なミニの和装ワンピースに黒のロングブーツのセクシーな衣装に着替えて登場。「all night long」や「Free Free」、10周年の時に中田ヤスタカが作った「ONE」など、ダンサブルナンバーで会場を畳み掛ける。曲のリズムに合わせてダンサーと共に髪を振り乱しながらセクシーで切れのあるダンスも披露し、観客もその様子にフロアでジャンプしたり加速度を増して盛り上がっていく。

そして、クライマックスは鈴木亜美の代表曲でもある「Be Together」でフロアも盛り上がりも最高潮に。ライブもいよいよ終わりが近づき、ラストには昨年自らが作詞したバラード「drip」を歌唱した。

「今回のライブに向けて、曲を聞きながら当時を思い返して数週間リハーサルなど準備をしてきました。自分のことを応援してくれるファンの方を前にしたら何度も泣いてしまいました。泣きすぎだよね。普段は強がりな自分なんだけど、ライブの時は気持ちが優しくなれて思わず大泣きしちゃう。40歳になっても昔と変わってなくてびっくり」と11年ぶりのライブを終えて笑顔を見せた。

最後には“唐辛子も乗った”バースデーケーキが登場し、会場のファンと共に記念撮影をして幕を閉じた。

