女優の茅島みずきが主演し、27日に日本テレビでスタートするZドラマ『卒業式に、神谷詩子がいない』(後1:45※関東ローカル)。初回では茅島演じる主人公・神谷詩子がDragon Ashの「Let yourself go, Let myself go」 に合わせて踊るシーンが見どころになる。ドラマ公式SNSではダンスを見た、Dragon Ashのメンバーからの動画コメントも公開している。

第1話の冒頭で描かれる詩子のダンスシーン。イヤホンから流れる曲は詩子の母親の思い出の曲で、詩子自身もハマっているDragon Ashの「Let yourself go, Let myself go」 。自然と体はリズムに乗り自分の世界に入り、詩子は曲に合わせて踊り始める。

そのダンスを見た寺島史也(奥平大兼) 、安藤しず香(田鍋梨々花)、工藤健介(中川大輔)、宮田萌(莉子)、小林真斗(杢代和人)の5人は詩子のダンスに引き込まれていく。ダンスの振り付けはs**t kingzのNOPPOが手掛けている。

『Zドラマ』とは「Z世代に向けたエール」をコンセプトに、ドラマの世界観をメディアや手法にとらわれず、SNS、楽曲、ライブ配信、映画、舞台など自由なカタチで描き出すドラマプロジェクト。

今作では月~土曜日に『かじるドラマ』と名付けた短尺の縦型ショート動画コンテンツを各SNSプラットフォームで毎日配信する。出演者によるVlogや日曜日に放送する本編ドラマを濃縮した映像を先行配信。そして日曜日の地上波放送、TVerでは長尺の『浸るドラマ』として、ドラマをより深く楽しむコンテンツを届けていく。

