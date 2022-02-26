【中日スタメン】石川昂弥は「7番・三塁」、鵜飼航丞は「9番・DH」 オープン戦1号なるか
2022年2月26日 11時00分
◇26日 オープン戦 中日―阪神（アグレスタジアム北谷）
中日はオープン戦初戦の先発メンバーを、球団公式ツイッターで発表した。球界最年長の福留孝介外野手（44）が「3番・左翼」でスタメン出場。ここまでの実戦すべてで4番だった石川昂弥内野手（20）は「7番・三塁」、ドラフト2位の鵜飼航丞外野手（22）＝駒大＝は「9番・指名打者」。オープン戦チーム1号に期待がかかる。
先発マウンド上がるのは大野雄大投手（33）。「開幕戦から逆算して、スペシャルに仕上げていけたら」と、開幕投手へ意欲を燃やす投手キャプテンが先陣を切る。試合開始までに変更の可能性がある。
阪神の先発は西勇輝（31）。
◇ ◇ ◇
【中日・先発メンバー】
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・左・福留
4番・一・ビシエド
5番・二・高橋周
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・指・鵜飼
投手・大野雄
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・左・福留
4番・一・ビシエド
5番・二・高橋周
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・指・鵜飼
投手・大野雄
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