1972年8月1日に「男の子女の子」でレコードデビューしてから、今年50周年を迎えるポップ・スター、郷ひろみ(66)。年齢不詳の若々しさ、パワフルな歌声、時に激しいパフォーマンスでファンや視聴者を魅了する。その秘訣は、「身体と心の柔軟性」。めまぐるしい世の中の変化に「必死にしがみついて、僕自身も変わり続けてきたからこそ今がある。変化の先に進化はある」と、郷ひろみが、郷ひろみであるための信念を語ってくれた。

インタビューは、NHK・BSプレミアム/BS4Kで26日に放送される『歌える!J-POP黄金のヒットパレード決定版!#5』(後9:00~10:59)の収録直後に実施した。番組は、“J-POP黄金時代”を築いた1980~2000年代のレジェンドたちが、誰もが歌えるヒット曲の数々を披露する音楽特番の第5弾。郷ひろみの「デビュー50周年!歌える!J-POP黄金のヒットパレードゴージャスメドレー」が、今回の目玉だ。ほんの数分前までステージ上で歌っていたというのに、元気ハツラツとインタビューに応じた。

「よく『変わらないですね』と言われ、褒め言葉として受け取っているのですが、僕自身は、世の中の変化に必死にしがみついている感じなんですよ。周りの変化についていかないと自分自身が変われないし、そうやって変わり続けてきたからこそ、変わっていないように見えるのかもしれないですよね」。

ルイス・キャロルの小説『鏡の国のアリス』に登場する赤の女王の「その場にとどまるためには、全力で走り続けなければならない」というせりふが頭に浮かぶ。『NHK紅白歌合戦』に12年連続34回の出場を誇り、デビュー50周年を迎える郷に、いろいろ当てはまると思った。

「ある時、小冊子を手渡されて、中身は雑誌などに掲載された僕のインタビュー記事をまとめたものだったんですが、10代、20代、30代、40代とその時々のものが載っていて、この当時はこんなことを言っていたのか、と思うところもあれば、変わっていないな、と思うところもありました。僕自身の考え、思いというのはオリジナリティとして大事にしつつ、周りの変化には柔軟に対応していけたらいいなと思っているんですね。身体に柔軟性があった方が怪我の予防につながるように、心の柔軟性もあった方がいいなって思うから。柔軟に変化した先に進化はあると思うし、自分自身が進化するためにも変化をいとわない。僕にとって変わっていくことはすごく大事なことなんです」

『歌える!J-POP黄金のヒットパレード決定版!#5』で歌うのは、曲(順不同)。「デビュー50周年!歌える!J-POP黄金のヒットパレードゴージャスメドレー」。誰もが知ってる郷ひろみのヒット曲を網羅し、色褪せない楽曲を披露する。

「僕の曲としてレコードを出して歌ってきましたが、僕のものじゃないというか、みんなのものですよね。代表して歌わせてもらっている感覚。はっきりとしたきっかけは覚えていないのですが、アメリカ留学(2002年から約3年間、活動を休止してボイストレーニングなどを受けた)から帰って来た頃なのかな、どこか吹っ切れたところがあったし、サンバのリズムであろうが、バラードだろうが、ミディアムだろうが、『2億4千万の瞳』のような縦ノリの曲であろうが、みなさんが聴きたいという歌を歌っていきたいと思っているんです」

その一方で、新曲もリリースしている。昨年8月4日にリリースした最新シングルの表題曲「100GO!回の確信犯」(読み:ヒャクゴカイノカクシンハン)は、18歳のトラックメイカーのSASUKEが作詞・作曲・ミックスを担当。郷が今まで発表してきた全105曲のシングルの中から、「男の子女の子」、「よろしく哀愁」、「お嫁サンバ」、「お化けのロック」、「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」、「GOLDFINGER '99」といった代表的なナンバー16曲を大胆にサンプリングして、新たな楽曲に再構築したダンスチューンで、まさに“進化”を提示した。

今月2日に発売されたライブDVD『HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 “Beside The Life” 〜More Than The Golden Hits〜』も、“走り続けている”証。昨年の誕生日である10月18日に開催された、全国ツアーファイナル・バースデイライブ公演の模様をMCもたっぷり完全収録したもの。「毎年のようにコンサートツアーで各地を回って、DVDも出しているのですが、ファンの方には毎回違った楽しみを味わっていただけるように趣向を凝らしていますし、初めてご覧になる方には、どの年のDVDを観たとしても『これが郷ひろみなんだ』ということを感じていただけるものになっていると思います」

昨年8月からスタートした「50年周年イヤー」も折り返し、「大切に過ごしたい」と語る。

「デビューした年に生まれた子どもが50歳になると思えば、50周年は重い数字。自分が次に進むために、この50周年イヤーを大切に過ごしたい。『ひろみの50周年イヤー、よかったよね』と気づいたら51年目、52年目をファンのみなさんと迎えているのが理想。どこまで行けるのかわかりませんが、僕らしく走り続けたいですね」

