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自民党二階派（志帥会）から退会勧告を受けた片山さつき元地方創生担当相（参院比例）は２５日、秘書を通じ...
2月25日
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政府は２５日、子ども政策の司令塔「こども家庭庁」を２０２３年４月に創設する法案を閣議決定した。新型コ...
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自民党は２５日、２０２２年運動方針案を発表した。連合との政策協議推進を明記し、野党分断を狙う内容。最...
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自民党の佐藤勉前総務会長（衆院栃木４区）ら４人は２５日、麻生太郎副総裁が率いる麻生派（志公会）を退会...