OH MY GIRLのベスト盤『OH MY GIRL BEST』の新ビジュアル&収録曲公開

韓国の7人組ガールズグループ・OH MY GIRLのベスト盤『OH MY GIRL BEST』(3月30日発売)のアーティスト写真が解禁となり、あわせて収録曲と特典会の詳細も公開された。

2020年に「Dolphin」「Nonstop」、2021年に「Dun Dun Dance」が世界的にロングヒットを記録したOH MY GIRL。本作は、初回生産限定盤A(3CD)、初回生産限定盤B(2CD)、通常盤(1CD)、ファンクラブ盤(1CD)の4形態でリリースされる。

初回盤AのDisc1には代表曲の日本語ver.と日本オリジナルタイトル曲、Disc2には韓国オリジナルver.、Disc3には日本オリジナル曲が入り、全43曲収録。初回盤Bのみ、Disc2に「Etoile」韓国語ver.、英語ver.が入り、全38曲を収録。初回盤A・Bのみにトレーディングカード各2枚(全14種)がランダム封入される。

CD購入者特典会の詳細も決定した。A賞は最大2030名にあたる「メンバー別オンライントーク会参加(抽選)」、B賞は最大70人にあたる「メンバーからの名前入りメッセージ動画視聴(抽選)】。さらに、応募者全員プレゼントとして、メイキングムービーの視聴も用意されている。各形態に1枚封入されているアクセスカードで応募可能となっている。

2015年4月に韓国デビューしたOH MY GIRL(愛称おまごる)は、ヒョジョン、ミミ、ユア、スンヒ、ジホ、ユビン、アリンからなる7人組。「コンセプトの妖精」として、毎回フレッシュなコンセプトの元、グループのみならずユニット、ソロ含め、数々の作品をリリース。日本語詞のクオリティーや、ナチュラルな日本語歌唱にも定評がある。

■OH MY GIRL『OH MY GIRL BEST』

▼DISC1(全形態共通)

01. 韓国最新曲 Japanese ver.

02. Dun Dun Dance Japanese ver.

03. Dolphin Japanese ver.

04. Nonstop Japanese ver.

05. Etoile

06. Eternally

07. BUNGEE Japanese ver.

08. 五番目の季節(SSFWL)Japanese ver.

09. Remember Me Japanese ver.

10. Twilight Japanese ver.

11. Secret Garden Japanese ver.

12. Sixteen Japanese ver.

13. Coloring Book Japanese ver.

14. A-ing Japanese ver.

15. WINDY DAY Japanese ver.

16. LIAR LIAR Japanese ver.

17. 一歩二歩 Japanese ver.

18. CLOSER Japanese ver.

19. CUPID Japanese ver.

▼DISC2(初回生産限定盤Aのみ)

01. 韓国最新曲

02. Dun Dun Dance

03. Dolphin

04. Nonstop

05. BUNGEE

06. 五番目の季節(SSFWL)

07. Remember Me

08. Twilight

09. Secret Garden

10. Sixteen

11. Coloring Book

12. A-ing

13. WINDY DAY

14. LIAR LIAR

15. 一歩二歩

16. CLOSER

17. CUPID

▼DISC2(初回生産限定盤Bのみ)

01. 韓国最新曲

02. Dun Dun Dance

03. Dolphin

04. Nonstop

05. BUNGEE

06. 五番目の季節 (SSFWL)

07. Remember Me

08. Twilight

09. Secret Garden

10. Sixteen

11. Coloring Book

12. A-ing

13. WINDY DAY

14. LIAR LIAR

15. 一歩二歩

16. CLOSER

17. CUPID

18. Etoile Korean ver.

19. Etoile English ver.

▼DISC3(初回生産限定盤盤Aのみ)

01. Lemonade

02. Tear Rain

03. Precious Moment

04. Fly to the Sky

05. Polaris

06. Touch My Heart

07. 抱きしめるの

