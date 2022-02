ボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫・川西拓実・鶴房汐恩が、3月4日放送のラジオ『JO1 のオールナイトニッポンX(クロス)』(ニッポン放送 深0:00)のパーソナリティを担当することが決定した。

この日はJO1のデビュー2周年記念日で、初めて『オールナイトニッポン』を担当。コーナー内容など詳細は同番組のツイッター【@ANN_Xross】で発表される。また、同番組はスマホに特化した短尺の縦型動画アプリ「smash.」と連動し、スタジオの様子を映像でも同時配信。番組終了後には、同アプリ限定のアフタートークも配信される。

白岩は「3月4日というJO1のデビュー日に、こんなに有名なラジオ番組に出演できること、すごく光栄です」と初のANN出演に喜び。川西は「オールナイトニッポンという歴史ある番組に出れることが光栄でとてもうれしいです。僕はラジオを聴くのもするのも好きなので、楽しみです」とラジオファンらしく意気込む。

鶴房も「3月4日、デビューして3年目です! 僕たちもこれから叶えたい夢、行きたいステージ、場所、全て行って叶えて、自分の子供にかっこいい父ちゃんだなと思われるくらいバチバチかっこよくなっていきたいと思ってます」と決意を新たにした。

JO1は2019年にサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生した11人組のグルーバルボーイズグループ。2020年3月4日にデビューし、昨年11月にはデビュー後初の有観客ライブを幕張メッセで行い、3月11日には初のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』Go to the TOP」の公開を控える。

