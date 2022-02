BIGBANGやBLACKPINKらが所属するYGエンターテインメントの日韓12人組ボーイズグループ・TREASURE(トレジャー)が、約1年ぶりに「SHIBUYA109」にカムバックすることが決定した。

東京・SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、大阪・SHIBUYA109阿倍野店の3ヶ所で3月4日~31日まで期間、TREASUREをキャンペーンモデルに起用した春のキャンペーン『SHIBUYA109 SPRING CAMPAIGN × TREASURE』『MAGNET by SHIBUYA109 SPRING CAMPAIGN × TREASURE』を開催する。

期間中はSHIBUYA109渋谷店外観をはじめ、MAGNET by SHIBUYA109、全国のSHIBUYA109の屋内外にTREASUREの『SHIBUYA109 SPRING CAMPAIGN』オリジナルビジュアルを掲出。『TREASURE POPUP STORE』がSHIBUYA109渋谷店と阿倍野店にオープンする。

POPUP STOREではトートバッグや缶バッジ、アクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズを販売。グッズはECサイト「YGEX OFFICIAL SHOP」「mu-mo SHOP」「TREASURE Weverse Shop JAPAN」でも購入ができる。

キャンペーン期間最終日の3月31日には、日本1stミニアルバム『THE SECOND STEP : CHAPTER ONE』をリリースする。本作には、リード曲「JIKJIN」をはじめ、パッケージ限定としてウェブドラマ『男子校怪談』のOST「BFF(Best Friend Forever)」「Gonna Be Fine」の2曲を加えた全6曲の日本語バージョンを収録。

DVD/Bru-rayには、「JIKJIN」MVとメイキング、テレビアニメ『ブラッククローバー』エンディングテーマ「BEAUTIFUL」MVとメイキングのほか、縦型&短尺映像配信アプリ「smash.」コンテンツや日本エクスクルーシブパフォーマンス映像などを初収録。トータル約2時間の豪華映像が盛り込まれる。

■『TREASURE POPUP STORE』概要

東京・渋谷 SHIBUYA109 8階「DISP!!!」:3月4日(金)~3月31日(木)

大阪・阿倍野 SHIBUYA109阿倍野店2階「DISP!!!」:3月4日(金)~3月31日(木)

